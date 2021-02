Vaccination en Moselle : comment les pharmaciens se préparent à réceptionner les doses ?

Alors que les livraisons des 700.000 doses du vaccin AstraZeneca ont commencé ce mercredi partout en France, les pharmacies mosellanes s'organisent. Ce sont elles qui vont jouer le rôle d'intermédiaires avec les médecins généralistes, qui devraient pouvoir faire leurs premières piqûres dès le 25 février.

"On est prêts", confie Eric Schiltz dans sa pharmacie située dans le quartier de Queuleu à Metz. "J'ai quatre médecins qui se sont inscrits chez moi, je devrai recevoir quatre flacons de dix doses", explique-t-il. Ce sont en effet les médecins généralistes qui décident s'ils veulent vacciner ou non leurs patients en cabinet. Ils pouvaient s'inscrire jusqu'à ce mercredi soir, 23 heures auprès de la pharmacie de leur choix. Une fois la déclaration faite, ce sont les pharmaciens qui prennent le relais : ils signalent le nombre de médecins demandeurs à l'Agence Régionale de Santé.

Les flacons doivent être livrés aux alentours du 22 février (Eric Schiltz)

Celle-ci comptabilise le nombre de doses souhaitées et transmet l'information aux grossistes répartiteurs. Ce sont eux qui sont ensuite chargés de livrer les pharmacies. Les flacons devraient arriver au plus tard lundi prochain, le 22 février, selon le pharmacien Eric Schiltz, également coprésident du syndicat des pharmaciens de Moselle.

Dans les couloirs de la pharmacie d'Eric Schiltz à Metz © Radio France - Marianne Naquet

Les doses doivent être conservées entre 2 et 8 degrés

Une fois les vaccins reçus, les pharmaciens stockent les doses dans leurs frigos, entre 2 et 8 degrés. "C'est très important, ils ne doivent pas non plus être exposés à la lumière, ce sont les recommandations qu'on a", précise Eric Schiltz.

Les médecins doivent ensuite venir les récupérer pour les ramener dans leurs cabinets et vacciner leurs patients. Pour le moment, ils n'ont le droit qu'à un seul flacon contenant dix doses.

A eux aussi de choisir qui vacciner : les patients doivent avoir entre 50 et 64 ans et présenter des facteurs de risques ou des comorbidités. Pour rappel, la Haute Autorité de Santé recommande de ne pas administrer le vaccin AstraZeneca aux plus de 65 ans.

Plus de vaccin fin février ?

Selon Eric Schiltz, le coprésident du syndicat des pharmaciens de Moselle, deux à trois flacons maximum pourraient être délivrés aux médecins dans le courant de la dernière semaine de février, ce qui coïnciderait avec l'arrivée supplémentaire d'1 million de doses du vaccin AstraZeneca.

Il souhaite également que les pharmaciens puissent vacciner "pour optimiser la vaccination." Il explique toutefois qu'il s'agit d'une vaccination différente de la grippe à laquelle les pharmaciens sont habitués : "il faut être vigilant, il faut bien vérifier l'éligibilité des personnes, et puis c'est un vaccin qui peut entraîner des effets secondaires, pas graves mais cela existe", précise-t-il. "Je ne voudrais pas que l'on se lance dans une mission qui se retourne derrière nous après", conclut-il.

Début février, la Haute Autorité de Santé s'est dite favorable à ce que les pharmaciens et les sages-femmes puissent administrer le vaccin. Pour le moment, aucun décret n'est paru dans ce sens. Le ministère de la Santé n'a pas encore donné son feu vert.