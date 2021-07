Vaccination éphémère dans les quartiers prioritaires de Coulounieix-Chamiers

C'est la préfecture qui a demandé à la municipalité de Coulounieix-Chamiers de mettre sur pied un centre de vaccination destiné aux résidents des quartiers prioritaires. On sait aujourd'hui que les moins aisés sont les moins vaccinés.

La proximité, c'est la clé

Le centre a été installé à l'école Eugène Le Roy. Rakib vit dans le quartier. Il n'avait pas l'intention de se faire vacciner. Pourtant, il est là. "J'ai eu un appel de la mairie explique t il. Ils m'ont demandé si ça m'intéressait de venir, j'ai dit pourquoi pas. Pour l'instant, c'etait pas trop dans ma tête mais comme tôt ou tard, il faudra le faire, je le fais".

Non loin de là, Nicolas explique qu'il ne souhaitait pas se faire vacciner. il le fait parce qu'il pense que le vaccin sera bientôt obligatoire. Lui a vu une affiche au bas de son immeuble.

La proximité, c'est la clé dit Thierry Maille, directeur de cabinet du préfet de la Dordogne : "Souvent quand on discute avec les gens qui viennent, on s'aperçoit que ces personnes auraient hésité à venir si on était pas venu au plus près".

Un gros travail pour "rameuter les gens"

"La mairie de Coulounieix-Chamiers a effectué un gros travail pour communiquer" explique le 1er adjoint au mairie Lucas Guillemot. "Sur les réseaux sociaux mais il y a aussi une opération de tractage qui a été faite et il y a du "phoning", beaucoup d'appels téléphoniques passés par les agents du centre communal d'action social qui avait des listes de personnes. Des personnes qui avaient été, soit trop jeunes pour se faire vacciner lors de la dernière opération, soit qui sont volontaires mais ne pouvaient pas aller jusqu'à un centre de vaccination. _Ces personnes là ont été rappelées individuellement pour prendre rendez vous sur doctolib_. Toute la démarche a été faite avec eux du début à la fin pour les accompagner".

"On est satisfait" dit il. "170 rendez vous pris sur 210 créneaux disponibles". Les autres ont été ouverts à tous ceux qui se sont présentés.