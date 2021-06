Comment concilier vaccination et vacances, alors que de plus en plus de Sarthois vont devoir faire leur seconde injection pendant le mois de juillet ? Beaucoup ont anticipé et les centres s'organisent pour faciliter les choses, avec l'assouplissement du délai entre les deux injections.

Entre vaccin et vacances, les Sarthois et les centres s'organisent pour l'été

Assouplir davantage le délai entre deux doses de vaccin contre le coronavirus : c'est la décision du ministère de la santé ce mardi pour éviter que certains ne repoussent à septembre leur vaccination. Alors qu'il fallait initialement six semaines entre deux doses de Pfizer, il faut désormais faire la deuxième entre trois et sept semaines après la première.

Une marge de manoeuvre pendant l'été _"nécessaire pour éviter que les gens retardent la première injection_, par peur de ne pouvoir faire la deuxième", estime le directeur de l'Agence Régionale de Santé en Sarthe, Stephan Domingo. De nombreux Sarthois ont préféré anticiper, voire décaler leurs vacances en fonction.

Des Sarthois prévoyants

Au vaccinodrome du Mans, beaucoup viennent encore pour leur première dose de vaccin, même si le rappel tombe en plein mois de juillet. Bruno est venu dès la première journée d'éligibilité des adolescents à la vaccination avec sa fille Margaux, 14 ans. "Elle doit faire sa deuxième dose à partir du 10 juillet, on partira après, lance-t-il. Il y a des priorités, la vaccination en fait partie." Emmanuel a carrément décalé toutes ses vacances avec sa bande d'amis : "on devait partir début juillet, on a pu décaler le camping à début août, explique l'étudiant. On a préféré ne pas prendre de risques et être vaccinés complètement, plutôt que de partir avec une seule dose, choper le covid et le refiler aux gens."

Beaucoup ont plutôt anticipé pour reçevoir leurs deux injections à temps avant le départ. "J'ai choisi ma date de premier vaccin en fonction de la deuxième date, juste avant de repartir en vacances", lance Laetitia. Quentin de son côté a ajusté la date de sa deuxième dose en fonction de ses disponibilités. _"En prenant rendez-vous pour la première, ça m'a proposé directement des dates pour la seconde injection,_ explique-t-il. J'avais _une semaine de marge_, voire plus si je voulais décaler davantage."

Souplesse du délai entre deux doses

Le nouvel assouplissement du délai entre deux doses vise à faciliter un peu plus la vaccination pendant l'été. Déjà, les centres de vaccination s'organisent pour adapter au mieux les dates de seconde injection aux congés des patients. S'il est possible de la modifier soi-même sur des plateformes comme Doctolib, en réservant un nouveau créneau via la catégorie "deuxième dose uniquement", cette option est aussi possible directement auprès des centres de vaccination, en appelant les standards.

Pour décaler la date de sa deuxième dose, il est possible de prendre un nouveau rendez-vous sur certaines plateformes, qui annule le précédent

"On cale la date de la seconde injection selon les vacances des gens, et dans la foulée, on prévoit la date de la première, explique le directeur du centre de vaccination à Coulaines, Yohann Roustel. On marche un peu à l'envers !" En cas de congés assez longs, le centre demande au patient de prendre rendez-vous pour sa seconde injection sur son lieu de vacances : une option à n'utiliser qu'à titre exceptionnel, car cela engendre des difficultés d'organisation des stocks et effectifs dans les centres de vaccination.