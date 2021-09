Vaccination : la CGT dénonce des suspensions abusives à l'hôpital de Valence

Les premières polémiques, après les suspensions de soignants non vaccinés. Sur les 52 agents suspendus au centre hospitalier de Valence, la CGT dénonce des suspensions abusives de salariés en arrêt maladie, et compte bien soutenir les agents concernés pour qu'ils déposent un référé devant la justice, afin de contester ces décisions.

Ce serait une première de suspendre des personnes en arrêt maladie. On est dans un état de droit ! - Karim Chkeri, secrétaire CGT au Centre hospitalier de Valence

Karim Chkeri, le secrétaire général du syndicat CGT de l'hôpital de Valence parle même "d'abus de pouvoir" ; et exclue l'argument des arrêts de complaisance. "Je ne sais pas si on peut dire 'arrêt de complaisance'. Les médecins font des arrêts maladie, seuls les médecins sont juges. Après, l'administration a la possibilité d'envoyer une expertise. Je ne vois pas pourquoi on suspend des personnes en arrêt maladie. Ce qui est aberrant, c'est que certaines sont depuis plusieurs mois en arrêt pour burn-out par exemple ! On cherche à les pousser à bout ?" martèle-t-il.

Sur sa page Facebook, le syndicat invite les salariés concernés à se faire connaître : "si vous êtes suspendu.e, prenez contact avec nous. Nous sommes en lien avec une avocate pour faire des référés".

Oui, il y a des salariés en arrêt maladie suspendus assume la direction

La direction de l'hôpital, par la voix de son directeur adjoint Patrick Méchain, assume et assure que l'hôpital défendra sa position, "aucun problème". Il explique ne pas comprendre l'argumentaire et les critiques de la CGT. Oui, il y a des agents en arrêt maladie qui ont été suspendus. Mais "pas les gens qui sont en longue maladie, ou en long congé maternité". Ceux-là ne pourront fournir leur pass sanitaire que lors de leur retour au travail. "Ce sont des arrêts de travail courts, pris autour de la date du 15 septembre, par des personnes qui ne voulaient pas donner leur attestation" explique Patrick Méchain.

C'était une démarche volontaire de leur part, pour se soustraire à cette obligation de transmission du certificat. A dessein. Donc la mesure de suspension les concerne également - Patrick Méchain, le directeur adjoint du Centre hospitalier de Valence

"L'attestation, vous pouvez la transmettre, même depuis votre lit d'hôpital" estime le directeur adjoint de l'hôpital de Valence, "vous avez le document avec vous, sur votre smartphone. Donc l'absence de communication vaut suspension". Il ajoute que des notes de service, des courriers et des réunions largement diffusés au sein de l'hôpital exclue l'hypothèse d'un oubli ou de l'ignorance de la nécessité de remettre son pass vaccinal au 15 septembre.