Coronavirus : un fichier pour collecter des données sur la vaccination des Français

Pour organiser la campagne de vaccination contre le Covid-19, le gouvernement vient de créer un fichier d’information : le "SI Vaccin Covid", pour "système d’information". Ce sera co-géré par la Direction générale de la Santé et l’Assurance-maladie et entrera en vigueur lundi prochain.

Ce système d’information recensera tous les patients vaccinés ou s'ils ont des contre-indications, quand les patients ont été vaccinés, avec quel produit et à quel endroit. Il saura aussi si vous êtes prioritaire ou non pour vous faire vacciner. L’Assurance maladie pourra ainsi vous envoyer un bon de vaccination quand ce sera votre tour ou vous contacter si dans l'on constate que le vaccin administré comporte un nouveau risque, par exemple.

Qui aura accès à ces données ?

Seuls les soignants qui vaccinent auront accès à ces données : votre médecin traitant, les agents de l’Assurance-maladie et l’agence de sécurité du médicament qui surveille les effets secondaires des vaccins. D’autres professionnels de santé pourront également les consulter mais pour eux, ces données seront anonymisées. Cela permettra par exemple à des épidémiologistes de faire des statistiques. Vos noms, adresses ou numéros de sécurité sociale n’apparaîtront pas.

La Cnil valide le principe mais promet des contrôles

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil) a validé ce mardi le fonctionnement de ce fichier "SI Vaccin Covid". Mais elle promet des contrôles sur l'utilisation des données, a indiqué sur franceinfo Thomas Dautieu, directeur de la conformité à la Cnil. Il s'agit de "s'assurer que les données ne seront utilisées que dans la gestion et le suivi de la campagne de vaccination", insiste Thomas Dautieu. "Les deux principales finalités, à savoir la gestion de la campagne de vaccination et son suivi, sont les seules finalités pour lesquelles les données peuvent être utilisées. On va s'en assurer, c'est ce qui est prévu dans les textes."

"On peut comprendre que lorsqu'on a été vacciné, on doit rester dans ce fichier, notamment pour gérer ce qu'on appelle la pharmacovigilance, si on a par exemple des effets indésirables. Mais la Cnil a suggéré au gouvernement que lorsqu'une personne sélectionnée ne souhaite pas être vaccinée, elle peut demander à ce que ses données soient supprimées de ce fichier", détaille-t-il.

Est-il possible qu'un fichier serve un jour à restreindre les activités des personnes qui pouvant pas prouver qu'elles ont été vaccinées ? "Ce n'est pas possible en l'état actuel des textes, ce n'est pas permis, ce serait illégal", assure Thomas Dautieu.