Vaccination : les premières injections suspendues jusqu'en mars dans les Hauts-de-France

L'Agence régionale de Santé des Hauts-de-France a prévenu les collectivités locales dans la soirée, ce mardi 26 janvier, "Compte tenu des difficultés d’approvisionnement en vaccin Pfizer, nous sommes aujourd’hui contraints de revoir provisoirement notre organisation vaccinale". A partir de la fin de semaine, les centres de vaccination de notre région devront déprogrammer les premières doses pour se concentrer sur les secondes injections des personnes qui ont déjà bénéficié de la première en janvier.

Tous les rendez-vous pour un premier vaccin décalés au mois de mars

Dans les Hauts-de-France, on disposera au total de 126.360 doses du vaccin Pfizer pour le mois de février, explique l'ARS. C'est moins qu'en janvier (avec 129.515 doses), ce qui pousse l'agence à demander la déprogrammation des rendez-vous pour une première injection. L'ARS précise que les prochains vaccins ne seront pas répartis en fonction des populations mais selon les premières doses injectées pour garantir à tous une deuxième dose.

Tous les rendez-vous pour un premier vaccin qui ont été pris dans les centres des Hauts-de-France vont donc être décalés, et reprogrammés à partir de la première semaine du mois de mars. Cela concerne les personnes de plus de 75 ans, les professionnels de santé, et les résidents et personnels d'Ehpad. Aucun rendez-vous ne doit être proposé pour un premier vaccin pendant le mois de février, insiste l'ARS dans son mail.

Les mairies obligées de réorganiser la campagne de vaccination

A Abbeville (Somme), par exemple, la mairie confirme avoir reçu ce mail. Elle s'est déjà organisée pour les semaines à venir. Les rendez-vous programmés ce jeudi 28 janvier sont maintenus au centre de vaccination d'Abbeville. Vendredi, cela dépendra des dernières livraisons que doit recevoir le centre hospitalier. Mais dès lundi prochain, plus aucun rendez-vous pour une première injection ne sera possible. Seules les secondes doses seront injectées à partir de mardi 2 février, et ce jusqu'à la première semaine de mars.

Les maires de la Somme ne veulent pas jeter la pierre à l'Agence régionale de Santé ou à l'Etat, ils disent avoir conscience de la situation face aux retards de livraison du laboratoire Pfizer. Mais ils déplorent la mauvaise logistique, "C'est un peu révoltant par rapport à tout ce qui a été mis en oeuvre", explique Bénédicte Thiébaut, la présidente de l'association des maires de la Somme.