Vaccination obligatoire chez les pompiers : "c'est la porte ouverte à la discrimination"

Le feu couve chez les pompiers. 300 personnes ont manifesté ce mercredi à Annecy contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Dans le cortège, des aides soignants, infirmiers, médecins... Mais aussi une cinquantaine de pompiers. L'obligation d'être vacciné au 15 septembre ne passe pas.

On craint une désertion des SDIS partout en France

"C'est la porte ouverte à la discrimination", estime Yvan Perez, secrétaire général CGT de l'Union départementale de Haute-Savoie et pompier volontaire. "En tant que pompiers, comme le personnel soignant, on était sur le front pendant la crise du Covid, on a tout le matériel et les protocoles nécessaires pour se protéger contre le virus, et là, on nous traite comme si nous étions responsables de la prolifération du virus".

Certains pompiers déjà suspendus

Cécile est sapeur-pompier professionnelle à Epagny, elle a déjà été mise à pied depuis lundi car son auto-test Covid n'a pas été accepté : "on m'a mise à pied sans me laisser le choix, mon avenir est dans les mains de mon avocat pour l'instant... Mon métier, c'est de monter dans un camion et d'aider les gens, et on m'empêche de le faire", s'agace-t-elle.

Cet autre pompier, qui souhaite rester anonyme, s'étonne de l'obligation vaccinale pour sa profession : "ce n'est pas le cas pour les policiers et gendarmes, alors qu'ils interviennent généralement avec nous."

8 pompiers sur 10 déjà vaccinés

Pour l'instant, d'après le SDIS, environ 80% des pompiers professionnels étaient vaccinés en date du 18 août, et 50% des volontaires, en Savoie et Haute-Savoie. L'obligation vaccinale pour les pompiers entre en vigueur au 15 septembre. Un mois de délai sera accordé pour les personnes en cours de vaccination.

la CGT était présente dans le cortège. © Radio France - Coline Mollard