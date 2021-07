Vaccination obligatoire des soignants, le débat anime les professionnels de Haute-Vienne

Nouveau conseil de défense sanitaire ce lundi à l'Elysée. Une dernière réunion pour les derniers ajustements avant le discours d'Emmanuel Macron prévu ce soir à 20h. Face à l'arrivée d'une quatrième vague de contamination dû notamment à la propagation rapide du variant Delta désormais majoritaire en France, le chef de l'Etat devrait annoncer de nouvelles mesures dont, peut-être, la vaccination obligatoire des soignants.

Pour le président de la fédération des médecins coordonnateurs des Ehpad de la Haute-Vienne, Stephan Meyer, cette proposition est une bonne chose mais cette mesure ne va pas assez loin. "Les soignants ne sont pas les seuls à aller au contact avec les gens. Il n'y pas plus de risque d'attraper le virus dans un hôpital au contact d'un soignant que dans un bus ou au bureau de tabac. Il ne faut pas stigmatiser une profession qui s'est mobilisée ici en Haute-Vienne en faveur de la vaccination."

Selon Stephan Meyer, la vaccination des professionnels dans les Ehpad de Haute-Vienne est "excellente". Il y a environ 85% des professionnels vaccinés dans les Ehpad haut-viennois.

"Un sentiment d'injustice chez les soignants"

Du côté de la CGT, cette vaccination obligatoire crispe. Pour Florence Metge, la secrétaire du pôle Santé du CHU de Limoges : "Ce n'est pas la solution." La professionnelle craint aussi "une stigmatisation" après avoir pourtant "participé à cet effort face au virus".

Il faut continuer à convaincre les Français et pas seulement les soignants. Il faudrait avoir un discours politique sur la vaccination qui soit clair. Il y a un sentiment d'injustice chez les soignants."

La CGT demande encore du temps et des engagements de la part du gouvernement. "Il faudrait que l'on nous permette de se faire vacciner plus facilement, sur notre lieu et temps de travail." Avec le contexte général qui est déjà très tendu dans les services, Florence Metge craint que "si on impose une contrainte supplémentaire, cela peut devenir une raison de départ" chez de nombreux soignants.