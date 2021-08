Vaccination obligatoire : la crainte de désaffection de pompiers volontaires dans l'Indre

Malgré l'opposition de plusieurs syndicats concernant la vaccination obligatoire, les sapeurs-pompiers vont bien devoir faire les injections pour poursuivre leur activité. Faute de quoi, à partir du 15 septembre, ils ne pourront plus exercer leurs missions. Le Conseil constitutionnel a tranché, ce jeudi, en faveur du pass vaccinal pour de nombreux secteurs professionnels. "Il y a un an, nous n'étions pas considérés assez proches de la population et comme des soignants pour bénéficier de la prime Covid. Et aujourd'hui, on nous considère comme assez proches et comme des transports sanitaires, ce qu'on n'est pas", déplore Jean-Baptiste Auger, délégué CGT au SDIS de l'Indre.

Un protocole sanitaire déjà suffisamment strict et protecteur

Dans l'Indre, une grève illimitée a été lancée par la CGT SDIS depuis le 21 juillet. Les pompiers peuvent débrayer à raison de deux heures par jour. Plusieurs sujets suscitent l'inquiétude : la vaccination obligatoire, la réforme des retraites et celle de l'assurance chômage. L'incompréhension domine chez les pompiers. "Nos procédures sont efficaces pour nous protéger : port du masque, gants, gel hydroalcoolique, lunettes. Ça voudrait dire qu'on aurait mis en danger la population pendant un an alors qu'on passe notre temps à la secourir", ajoute Jean-Baptiste Auger.

Les sapeurs-pompiers ne sont pas opposés à la vaccination mais ils veulent conserver la liberté de se faire vacciner. "Des pompiers nous disent qu'ils ne veulent pas être vaccinés ou qu'ils veulent avoir le choix du vaccin et attendre celui de l'institut Pasteur. Et puis il y a des gens qui nous disent qu'ils vont arrêter d'être sapeur-pompier s'ils doivent se faire vacciner", alerte Jean-Baptiste Auger, délégué CGT au SDIS de l'Indre. L'inquiétude est vive autour de l'avenir des pompiers volontaires. "Si un volontaire qui fait entre 3 000 et 4 000 heures par an décide de s'arrêter, ça aura un impact sur son centre de secours. On sait qu'il existe des centres avec trois personnes dans la journée. Avec un pompier en moins, on ne peut plus faire partir d'ambulance ou en mode dégradé et en faisant partir un autre véhicule d'un autre centre de secours. Donc la population est mise en danger et on perd du temps. Aujourd'hui, on a déjà du mal à remplir les camions. On ne peut pas se passer des pompiers volontaires sur notre schéma actuel", conclut Jean-Baptiste Auger.