Vaccination obligatoire pour les personnels de santé : les réactions dans le Loiret

Le président de la République Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi soir dans une allocution officielle adressée aux Français. Il a annoncé notamment qu'il rendait obligatoire la vaccination aux professionnels de santé, soignants et non soignants, des hôpitaux, cliniques, Ehpad et maisons de retraite ainsi que pour les professionnels et bénévoles auprès des personnes âgées. Ils ont jusqu'au 15 septembre pour le faire sous peine de sanctions, notamment la perte de leur salaire en cas de refus. Cela concerne environ 1,4 million de professionnels en France.

Quand on fait le personnel de santé, on va avoir après une stigmatisation des uns par rapport aux autres, mais les professionnels de santé sont au contact des patients, oui, mais si ces patients étaient vaccinés, il n'y aurait pas de problèmes, donc il faut qu'on vaccine tout le monde, Jean-Pierre Door, député LR du Loiret

Aller plus loin et plus vite

Le député Les Républicains du Loiret Jean Pierre Door, interrogé sur France Bleu Orléans, est satisfait de cette décision mais souhaite qu'on aille plus loin. Il avait notamment plaidé pour que cette vaccination soit rendue obligatoire pour tous et le plus vite possible dans une tribune publiée la semaine dernière sur le site "le quotidien du médecin".

"C'est très bien", commente le député, "mais le président l'a rappelé, il y a 9 ou 10 millions de doses à disposition de notre pays, si vous rajoutez ces doses aux 28 millions qui sont déjà vaccinés, on arriverait à plus de 50% d'immunité collective". Pour lui, "il faut aller vite" mais il pointe une sorte de discrimination. "Quand on fait le personnel de santé, on va avoir après une stigmatisation des uns par rapport aux autres, mais les professionnels de santé sont au contact des patients, oui, mais si ces patients étaient vaccinés, il n'y aurait pas de problèmes, donc il faut qu'on vaccine tout le monde", conclut-il.

Des soignants "vont démissionner"

Du côté des soignants, on n'est pas vraiment rassuré. Interrogé sur France Bleu Orléans, Vincent Antier, aide-soignant et délégué CGT à l'hôpital de Pithiviers, dans le Loiret, c'est une aberration. "Cette annonce prouve juste qu'ils n'ont aucun argument pour nous pousser à accepter de se faire vacciner, c'est ça qui me fait bondir", commente celui qui est également aide mortuaire à l'hôpital. "Si ça devient obligatoire, je ferai comme tout le monde mais par contre je ferai des courriers", sous-entendu qu'il compte bien ne pas en rester là. Vincent Antier dénonce également un paradoxe : mettre en place une obligation vaccinale alors qu'il manque des créneaux pour recevoir la piqûre. "Je connais des collègues qui travaillent, qui ont envie de se faire vacciner, qui ont une vie à côté et qui donc attendent et qui espèrent de se faire vacciner au travail mais qui ne le sont toujours pas parce qu'ils font la queue."

Sa messagerie commence d'ailleurs à déborder ce lundi soir : "Si vous saviez tous les messages que j'ai reçu pendant le discours, il y a des gens qui vont laisser se faire démissionner".

Le pass sanitaire élargi

Emmanuel Macron a également décidé d'élargir l'utilisation du pass sanitaire aux lieux de culture et de loisirs dès le 21 juillet prochain. Ce sera ensuite au tour des bars, restaurants ou encore les centres commerciaux début août.