Vaccination obligatoire pour les soignants : "Nous avons peur pour notre santé et notre travail"

Tous les soignants devront justifier d'une première dose de vaccin au 15 septembre prochain, sans quoi il pourront être suspendus ne pas recevoir de salaires. Ce qui inquiète et indigne certains soignants dans le cortège de la manifestation contre le pass sanitaire ce samedi, à Perpignan.

"Dans onze jours nous n'avons plus de sous" - une soignante anonyme

Une professionnelle qui travaille au sein du Conseil départemental, et qui souhaite rester anonyme, décrie une mesure injuste et punitive : "Dans 11 jours, nous n'avons plus un sou. Nous ne pouvons plus payer nos emprunts, nos maisons, la scolarité de nos enfants", s'indigne-t-elle. Elle ajoute : "Nous avons peur pour notre santé et terriblement peur pour notre travail, pour nos salaires, pour nos vies."

Pour cette soignante, "C'est juste infâme de forcer des professionnels à s'injecter un produit sans leur consentement, juste pour pouvoir continuer à travailler." Alors elle et d'autres membres du collectif ont fait appel à l'avocate Me Serfati pour les défendre et demander des aménagements à leurs employeurs.

"On met en danger nos familles et nos patients"

Gwenaëlle, soignante libérale s'inquiète de son futur personnel et professionnel : "C'est effrayant. On met en danger nos familles mais aussi nos patients, parce qu'on se demande comment on va pouvoir continuer les soins ?" Pour elle, cette loi et ses sanctions sont disproportionnés, elle risque "des amendes et des sanctions pénales".

Ce qui ne l'empêche pas d'envisager de faire preuve de "désobéissance", et d'aller travailler sans certificat de vaccination. "Je pense qu'on a le devoir de désobéir quand la loi n'est pas bonne", martèle Gwenaëlle.