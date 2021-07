Vaccination sans rendez-vous à la Toison d'Or : 900 doses disponibles mais près de trois heures d'attente

Le centre de vaccination sans rendez-vous de la Toison d'Or pris d'assaut à Dijon ce vendredi. Un centre où vous n'avez pas besoin de prendre rendez-vous. Pour recevoir le vaccin, en plus de votre liste de course, vous devez vous munir de votre carte vitale et de votre carte d'identité !

Fini la galère des inscriptions en ligne sur le site Doctolib... Se faire vacciner sans rendez-vous c'est possible ! A la Toison d'Or un tout nouveau centre de vaccination a pris place dans une cellule du centre commercial face aux caisses du Carrefour. Un centre de "vaccination immédiate", ou presque, car si le week-end dernier pour l'ouverture le temps de passage était assez rapide, ce vendredi la file d'attente s'est singulièrement allongée. Dans la matinée ce vendredi il fallait patienter jusqu'à 3H voire plus pour espère recevoir la précieuse injection de Pfizer contre le Covid-19.

Une douzaine de professionnels de santé mobilisés

Si vous comptez vous y rendre ce samedi, armez vous de patience ! Raphaël Hostalier, bénévole à la Fédération Française de Secourisme de Côte-d'Or, est l'une des 12 personnes (médecins, infirmiers et secouristes) mobilisées sur ce poste de vaccination.

Raphaël Hostalier, de la Fédération Française de Secourisme de Côte-d'Or © Radio France - Thomas Nougaillon

"La semaine dernière on n'avait pas eu un gros succès. On commençait juste à être ouvert il n'y avait pas eu beaucoup de publicité. On a délivré un peu plus de 330 doses sur les deux jours. Mais là, depuis les annonces d'Emmanuel Macron, on a beaucoup plus de personnes qui viennent. Dès 8H ce vendredi matin on avait déjà du monde qui attendait l'ouverture à 10H. Sachant qu'on a une capacité relativement limitée avec seulement trois boxes de vaccination et 900 doses". Vers midi et demi les personnes qui attendaient depuis 9H30 étaient seulement sur le point d'accéder à la salle de vaccination.

Anthony a braver plusieurs heures de queue pour pouvoir recevoir sa dose de Pfizer au centre de vaccination immédiate de la Toison d'Or à Dijon © Radio France - Thomas Nougaillon

Un bénévole de l'association de secourisme rempli les documents prouvant la vaccination © Radio France - Thomas Nougaillon

Les infos pratiques

Le centre de "vaccination immédiate" de la Toison d’Or, lancé par la Préfecture et l’Agence Régionale de Santé, se situe au niveau 0, porte 4 face au Carrefour. Il est ouvert de 10 heures à 20 heures les vendredi et samedi durant les mois de juillet et août. S'il fonctionne sans rendez-vous, pensez bien à vous munir de votre carte d’identité et de votre carte vitale.

