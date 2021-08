Près d'un tiers du personnel de l'hôpital de Périgueux n'a pas encore son pass sanitaire

La direction de l'hôpital de Périgueux a fait le point sur la vaccination au sein de l'établissement. Entre 20 et 30% des soignants ne sont pas ou pas totalement vaccinés contre le coronavirus. Deux d'entre eux ont d'ores et déjà posé leur démission.

Entre 20 et 30% du personnel de l'hôpital de Périgueux n'est pas ou pas totalement vacciné contre le coronavirus annonce la direction de l'établissement. Cela représente 10% du personnel du service réanimation, 20 à 30% sur l'ensemble de l'établissement.

Les soignants sont soumis à l'obligation vaccinale. Ils doivent avoir reçu une première dose le 15 septembre et une seconde le 15 octobre, si ce n'est pas le cas, ils seront suspendus.

Neuf lits de plus avec le plan blanc

L'hôpital de Périgueux comme l'ensemble des hôpitaux de Nouvelle-Aquitaine a déclenché le plan blanc. Des opérations peuvent être déprogrammées et des soignants rappelés de leurs congés. Des lits ont également été libérés pour faire de la place pour les malades du coronavirus avec désormais neuf lits de plus, trois en réanimation, six en médecine générale.

5 personnes sont actuellement en réanimation

Aujourd'hui le centre hospitalier de Périgueux accueille 9 personnes malades du Covid 19. Cinq d'entre elles sont en réanimation ( dont quatre dans le coma) Pour le docteur Mélanie Léger, médecin dans le service, ce sont des profils similaires à ceux connus lors de la première vague, plutôt des hommes âgés de 63 ans en moyennes, avec moins de facteur de comorbidité. Aucun des 5 n'est vacciné.

Cinq malades du covid sont actuellement en réanimation a l'hôpital de Périgueux © Radio France - Valérie Dejean

Des agents recrutés pour contrôler les pass sanitaire

Pour contrôler le pass sanitaire, l'hôpital de Périgueux a formé des agents d'accueil qui réclameront les pass à la réception à partir du lundi 16 août. Le pass est obligatoire pour accéder à l'hôpital sauf pour les urgences, la maternité, les IVG et les dépistages et la vaccination. Il pourra y avoir des dérogations pour les personnes en situation de handicap, les enfants ou les familles des personnes en de vie. Les mineurs de 12 à 18 ans devront présenter un pass à compter du 30 septembre.