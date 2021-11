Vaccination : succès glacial à Guéret

Toutes les doses prévues pour la première opération de rappel, et sans prise de rendez-vous, ont trouvé preneur ce samedi à Guéret. Mais les candidats à la vaccination ont du patienter et affronter des températures proches de zéro. "La campagne va accélérer", annonce la préfecture de la Creuse.

La vaccination contre le Sars-Cov 2 repart de plus belle. On rappelle la règle : le pass sanitaire ne sera plus valable pour ceux qui ont été vaccinés il y a plus de 7 mois, à partir du 15 décembre pour les plus de 65 ans, à partir du 15 janvier pour les plus de 18 ans.

La campagne de rappel a démarré hier à travers le pays. Schématiquement, c'est une troisième dose pour des millions de Français.

A Guéret, le vaccibus était stationné devant le magasin Leclerc avec un stock de 250 doses de vaccin sans prise de rendez-vous. Et ç'a été un gros succès. Les Creusois, de tous âges et à tous niveaux du parcours vaccinal, ont pleinement honoré ce premier rendez-vous.

Il a fait froid, et beaucoup de personnes ont attendu une heure voire une heure et demie. "On pourrait mettre en place un système de ticket pour éviter que les gens fassent la queue dans le froid", remarque Albert Holl, le directeur de cabinet de la préfecture.

Nouveaux créneaux dans les centres de vaccination

Des candidats à la vaccination regrettent que la salle culturelle André Lejeune, qui a longtemps été le plus gros centre du département, n'accueille plus ce type d'évènements.

Cette première opération était assurée par les sapeurs-pompiers de la Creuse, dont l'infirmière Aurélie Colasse.

La préfecture annonce d'autres opérations de ce type, dont le détail devrait être donné dans les prochains jours. La semaine prochaine, les sept centres creusois vont ouvrir de nouveaux créneaux de vaccination pour répondre à la demande grandissante. Par exemple, le centre de vaccination de l'hôpital de Guéret va passer de 300 à 1 000 doses dès la semaine prochaine.

Les chiffres de l'épidémie en Creuse :

- Taux d'incidence : 186 (cas sur 100 000 habitants sur une semaine)

- 5% des personnes testées sont positives

- 25 personnes hospitalisées, dont 5 en réanimation.