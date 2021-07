Vaccination : une maison de santé d'Orléans ouvre des créneaux spécifiques pour les adolescents

Cette semaine, 84 créneaux de vaccination sont ouverts pour les adolescents, et uniquement, à la Maison de santé Madeleine Brès, à Orléans. C'est une initiative de la pédiatre Fabienne Kochert pour soulager les centres de vaccination et surtout recevoir les familles en toute confiance. Explications.

Fabienne Kochert est une pédiatre connue et reconnue sur la place orléanaise. Elle intervient également dans les médias nationaux en tant que présidente de l'association nationale de la pédiatrie ambulatoire. Il y a quelques semaines, elle s'est proposée à l'ARS, l'Agence régionale de santé, pour vacciner des adolescents, au sein de son cabinet à la Maison de santé pluridisciplinaire Madeleine Brès, à Orléans. " C'est toute une organisation. Moi, je fais ça sur mes jours de repos pour ne pas perturber mes consultations habituelles. Mais, il me paraissait normal de participer à cette campagne de vaccination auprès des jeunes. En tant que pédiatre, vacciner, expliquer et rassurer, c'est ce qu'on fait au quotidien".

Le docteur Fabienne Kochert © Radio France - Patricia Pourrez

Une vraie consultation et un test sérologique avant la piqûre

Pour cette première semaine, Fabienne Kochert recevra les candidats à la vaccination sur trois jours : mercredi, vendredi et samedi. Les rendez-vous se prennent en ligne sur le site maiia.com ou par téléphone à la MSP Madeleine*. " Pour cette semaine, on a 3 X 28 doses de vaccin Pfizer à disposition". Mais pour la pédiatre, pas question de vacciner à la chaine. Elle prend le temps de recevoir les adolescents et leurs familles et de répondre aux éventuelles questions. Avant la piqûre, elle propose surtout de passer un test sérologique pour savoir si l'adolescent a déjà contracté le Covid. " Si l'adolescent a été en contact avec le Covid, on détectera des anticorps. Et du coup, si le test est positif, une seule dose de vaccin suffira." Pour la médecin, cela permet de réduire les risques du vaccin qui sont, certes minimes mais réels, avec d'éventuels pathologies myocardiques observés seulement chez les garçons. " Moi, je fais vraiment une consultation complète. D'ailleurs, j'en profite pour regarder le carnet de santé et voir si tous les rappels sont à jour. Pour moi, ça fait partie du travail".

Pourquoi des tests sérologiques ? La réponse du docteur Kochert Copier

Des ados et des parents rassurés

Du côté des patients, cette approche "très pédagogue" de la vaccination rassure les adolescents comme les parents. Mathilde elle n'était pas très angoissée. Cette lycéenne orléanaise est venue avec son frère se faire vacciner ce mercredi à la MSP Madeleine. "C'est ma mère qui nous a trouvé ce créneau. Moi, j'étais déjà décidée à me faire vacciner. Je veux avoir le pass sanitaire à la rentrée pour pouvoir sortir avec mes copines et comme je sais, qu'en plus, ça me protège contre une éventuelle forme grave, je suis rassurée." Fabienne Kochert, la pédiatre, précise que les adolescents ont très peu de risque de développer une forme grave de la maladie, " mais pour avancer sur la couverture vaccinale en France et qu'on retrouve tous une vie normale, il faut que eux aussi soient vaccinés". A ce jour en France, 25% des 12-17 ans ont déjà reçu au moins une dose et 9% sont totalement immunisés.

* Pour cette semaine, il reste quelques créneaux de libre notamment samedi. Mais la MSP Madeleine Brès a déjà prévu d'organiser d'autres sessions de vaccination pour les adolescents d'ici la rentrée scolaire.