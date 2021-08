Vacciné, pas vacciné : à Albertville comme ailleurs, des débats de famille qui s'enflamment

Alors que se profile ce samedi le septième week-end consécutif de mobilisation contre le pass sanitaire, le débat sur la vaccination continue en parallèle de faire du bruit. En tout cas, il fait causer dans les lieux de vie, les bars, les restaurants, mais aussi dans les repas de famille. Vacciné, pas vacciné... Les discussions peuvent parfois aller très loin.

On s'engueule, on se pourrit... Et on ne se voit plus"

John par exemple, a sa famille à Albertville. Il s'est vacciné, non pas par choix, mais plutôt par nécessité pour rassurer ses parents. Il n'empêche, ce farouche opposant au pass sanitaire n'arrête pas de s'écharper avec son père et sa mère sur le sujet. "Ils sont pour le vaccin, je suis contre. On s'engueule, on se pourrit, ça peut aller loin". Résultat pour John, "ça crée dans deux clans différents, une vraie fracture dans la famille".

Le débat est moins radical pour Sophie, mais il n'en reste pas moins compliqué avec son fils. "Je lui ai répété plusieurs fois qu'il fallait qu'il se vaccine, lui préfère me répondre que je suis lobotomisé par BFM et les médias". Difficile pour elle donc d'entamer la discussion. Une discussion de toute façon tabou pour son amie Marjolaine, "on évite d'en parler avec les proches, ça pourrait mal finir. C'est beaucoup mieux comme cela".

Un débat qui dure

Et puis il y a aussi des jeunes comme Léo qui préfèrent aussi ne pas en parler à leurs proches pour éviter de déterrer la hache de guerre. "Dans ma famille, ils sont anti-vaccin alors que je veux me faire vacciner. Je suis clairement dans l'impasse parce que ma famille finance mes études. J'ai donc peur qu'ils me coupent les vivres si je leur dis".

Une chose est sûre, tous ces débats devraient encore continuer pour un bout de temps, étant donné que la campagne de vaccination est encore loin d'être finie. Une troisième dose devrait d'ailleurs être administrée dès septembre pour tous les résidents d'Ehpad avec un schéma vaccinal déjà complet.