Vaccinodrome à Bordeaux : "l'essentiel est de pouvoir offrir la vaccination le plus rapidement possible"

La campagne de vaccination a mis du temps à décoller en Haute Gironde comme dans tout le département. La maire de Saint-Christoly-de-Blaye, Murielle Picq, est également vice présidente de la communauté de communes de Blaye, en charge de la santé. Elle explique que la collectivité a été sollicitée mi-janvier, mais les ouvertures de salles de vaccination n'ont été possibles qu'à partir du 10 mars. Comme partout en France, il y a eu un problème de disponibilité de doses, mais la montée en puissance est bien là confirme l'élue " lorsqu'on a commencé on était à 300 doses par semaine, aujourd'hui on est à 280 doses journalière". Pour Murielle Picq, l'ouverture du vaccinodrome de Bordeaux va permettre d'"offrir la vaccination le plus rapidement possible à tous les administrés "