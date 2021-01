Vaccins anti-Covid : les prises de rendez-vous explosent au standard de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois

L'hôpital intercommunal Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) vient d'ouvrir son planning de rendez-vous pour la vaccination des personnes âgées de plus de 75 ans (en dehors des Ehpad) qui débutera le lundi 18 janvier en Île-de-France. Son standard est déjà inondé d'appels.

Rendez-vous pour les personnes âgées de 75 ans

En temps normal, Marie-Paule est responsable de stage, mais elle a été détachée et envoyée au standard "pour donner un coup de main", nous raconte-t_-elle, alors que la sonnerie du téléphone continue de retentir dans le bureau qu'elle partage avec sa collègue. Au bout du fil, beaucoup d'enfants ou petits-enfants qui appellent pour un proche âgé de 75 ans. "Parce que certaines de ces personnes ont des problèmes d'audition ou bien internet, c'est très compliqué de prendre rendez-vous tout seul". Avant même que la vaccination soit ouverte à cette catégorie de la population, les appels affluaient ces dernières semaines. "Des gens nous demandaient quand est-ce que qu'ils pouvaient venir ? Il y aussi des gens, moins âgés ou qui ont des facteurs de comorbidité et qui veulent eux aussi se faire vacciner",_ explique Marie-Paule.

Un engouement pour la vaccination "qui fait plaisir"

Si Marie-Paule répond au téléphone, elle enregistre ensuite tous les rendez-vous pris à la maison médicale de garde de l'hôpital, sur le site Doctolib, en jonglant entre les quelques cases encore vides sur son écran d'ordinateur, pour la semaine prochaine. L'hôpital a ouvert un planning sur le site spécialement dédié à la vaccination des + 75 ans. "On l'a ouvert mardi soir à 18h30. Le lendemain au réveil, j'ai vu que la journée du 18 janvier était déjà complète et celle du 19 commence a être pleine aussi", affirme David Le Costovec, cadre de santé au CHI. "Je suis plutôt agréablement surpris... le fait que les gens se vaccinent, ça donne confiance en l'avenir et on se dit qu'on va peut-être enfin pouvoir se sortir de cette crise".

Vaccins anti-Covid : les prises de rendez-vous explosent au standard de l'hôpital d'Aulnay-sous-Bois © Radio France - Hajera Mohammad

Trois plateformes privées choisies par le gouvernement pour la prise de rendez-vous en ligne

Pour répondre à la forte demande, l'hôpital va également ouvrir une deuxième ligne téléphonique qui sera dédiée spécifiquement à la vaccination grand public. Les équipes vont aussi essayer d'anticiper au maximum les prochains rendez-vous pour la deuxième injection nécessaire pour ces vaccins Pfizer-BioNTech, stockés au sein même de l'hôpital Ballanger. "Dès qu'il se feront vaccinés une première fois, à leur sortie, on leur proposera déjà un deuxième rendez-vous", assure David Le Costovec.

David Le Costovec, cadre de santé à l'hôpital Robert Ballanger d'Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) © Radio France - Hajera Mohammad

Le gouvernement a confié à trois plateformes privées, Doctolib, Maiia et Keldoc, la prise de rendez-vous médical en ligne pour la phase grand public de la campagne de vaccination contre le Covid-19.