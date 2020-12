Vaccins : les maires de la Somme veulent eux aussi donner l'exemple

Les maires veulent jouer un rôle dans la campagne de vaccination qui commencent. Ils sont 200 à signer une tribune dans les colonnes du Figaro, ce mercredi 30 décembre, demandant à se faire vacciner pour inciter leurs administrés à le faire, alors que les Français restent extrêmement méfiants. Dans la Somme, les maires des principales communes comptent eux aussi se faire vacciner, mais ne veulent pas prendre la place des personnes prioritaires.

Les Samariens partagés sur la vaccination

Catherine Quignon, la maire de Montdidier, est cadre de santé dans un service de médecine gériatrique. Elle doit se faire vacciner dès la mi-janvier dans le cadre professionnel, mais l'élue veut aussi le faire pour l'exemple. "Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens comme moi qui le fassent pour montrer que la vaccination est nécessaire. Si on veut lutter contre l'épidémie, il faut quand-même qu'il y ait un grand nombre de gens qui contribuent à ce qu'une immunité puisse se créer." Et ce n'est pas gagné. A en croire les sondages, moins de la moitié des Français ont l'intention de se faire vacciner. La maire de Montdidier observe ce scepticisme dans sa commune, "Il y a les pro-vaccins, les anti-vaccins, et ceux qui doutent de ce vaccin-là et qui vont attendre de voir les effets sur quelques-uns pour choisir de le faire ou pas".

Les maires ne veulent pas de traitement spécial

Situation similaire à Amiens, selon la maire Brigitte Fouré. Mais l'élue, qui souhaite prêter main forte aux autorités sanitaires pour mettre en place la vaccination à grande échelle, reste optimiste, "Je pense que ces réserves vont progressivement être levées. Mais il faut évidemment laisser chacun faire son chemin. Il n'est pas question de forcer les uns et les autres à se faire vacciner, assure la maire. Pour autant, je pense que c'est vraiment la seule façon que nous avons de se défaire de ce virus qui nous perturbe depuis bientôt un an". Brigitte Fouré ne veut pas passer devant les personnes prioritaires, pour se faire vacciner. Pas question de se placer au dessus des autres, explique-t-elle. Un avis partagé par le maire d'Abbeville, Pascal Demarthe, qui attendra que les plus fragiles soient vaccinées.