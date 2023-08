Vachement Caen revient en coeur de ville pour réunir une seconde fois agriculteurs et caennais

Plus de 8500 visiteurs en une journée l'an dernier pour la première édition de Vachement Caen, les responsables de l'Association éponyme n'en espéraient pas temps. Leur objectif et avec eux celui des élus de la chambre d'agriculture du Calvados et la ville de Caen : faire se rencontrer le monde agricole et les urbains.

150 animaux et 35 producteurs attendus

Premier objectif de Vachement Caen permettre au monde agricole et aux caennais de se retrouver pour échanger sur l'agriculture de notre territoire à l'heure où l'origine, la traçabilité et la nature des produits que nous consommons posent de plus en plus de questions aux consommateurs. L'occasion de parler de l'élevage , d'environnement et de type d'agriculture.

La vache Fontaine star de la presqu'ile de Caen pour lancer Vachement Caen © Radio France - Carole LOUIS

Objectif visé: passer les 10.000 visiteurs

L'an dernier , plus de 8500 visiteurs s'étaient rendus sur le salon, les organisateurs espèrent voir passer la barre des 10.000 cette année, si la météo est aussi belle que lors de la première édition. Outre les animaux et les éleveurs et producteurs , le public pourra assister à des conférences, des concours de bovins ou de porcs.

Nouveautés: un apéro normand géant et gratuit et un concert

Les visiteurs auront cette année la possibilité d'acheter sur le marché fermier les produits présentés par les producteurs, mais aussi de les gouter sur place lors d'un apéro normand proposé dès 19 heures et suivi d'un concert. Car l'objectif affiché par le président de la Chambre d'agriculture du Calvados pour 2023 est d'élargir le public aux 16-25 ans.

Parmi les animations également la présence de Solice, graffeur caennais qui crééra une oeuvre sur un tracteur en direct.

Cette fête de l'agriculture qui se tiendra les samedi 9 septembre, de 14 h à 22 h, et dimanche 10 septembre, de 10 h à 18 h, sera entièrement gratuite malgré un coût de plus de 90.000€ pour les organisateurs.

RV sur la grande pelouse entre le tribunal judiciaire de Caen et la bibliothèque Tocqueville.