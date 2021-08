Vague d'abandons à la SPA de Couzeix en Haute-Vienne : "la situation est très tendue"

La situation est critique pour le refuge des animaux de Couzeix en Haute-Vienne qui fait face à une vague d'abandons de chats et de chiens ces dernières semaines. Manque de financements et de places, les animaux sont sur liste d'attente mais les adoptions sont timides face à cet afflux constant.

Beaucoup plus de chiens rentrent dans les box plutôt qu'il n'en sortent et souvent, la sortie n'est pas définitive. Certains chiens attendent des années avant d'être adoptés et il arrive "trop souvent" selon Guy Donnart, le président du refuge de Couzeix, en Haute-Vienne que les chiens comme les chats soient ramenés par leur propriétaire.

Plus d'abandons que d'adoptions

Les raisons sont habituelles : "Il n'y a pas de jours sans abandons depuis plusieurs semaines. Les raisons sont classiques, c'est-à-dire "nous déménageons", "mon enfant est allergique aux poils", "ma femme est enceinte, il ne faut pas que le chat soit à côté", "le chien aboie", "le chat miaule"...etc. On les connaît par cœur les motifs", souffle le président du refuge, aussi administrateur de la confédération nationale des Sociétés Protectrices des Animaux (SPA).

La situation financière est très tendue, notamment sur le plan de notre capacité d'accueil, atteinte au maximum

Le refuge de Couzeix compte 20% d'adoptions de moins depuis l'année dernière alors qu'il recueille près de quinze chats et trois chiens abandonnés par jour environ : "La situation financière est très tendue, notamment sur le plan de notre capacité d'accueil, atteinte au maximum." L'idéal pour le refuge - qui accueille aussi des nouveaux animaux de compagnie, des NAC, des chèvres et des cochons - serait de s'agrandir car il fait face à près de 300 abandons par an alors qu'il ne peut en accueillir que 120.

Le confinement a aussi modifié le profil des animaux abandonnés. Beaucoup de jeunes chiens et de chatons sont retrouvés attachés devant la porte du refuge ou abandonnés dans les bois alentours.

Un nouveau plan de lutte contre les abandons

Le gouvernement a donc décidé d'agir contre les abandons d'animaux. Mercredi 21 juillet, il a présenté un plan destiné à lutter contre ce phénomène et aider les refuges à faire face. Pour soulager les 800 refuges de France saturés, l'Etat a annoncé débloquer 20 millions d'euros pour agrandir ces lieux d'accueil.

Alors que le refuge est déjà complet, des animaux sont sur liste d'attente. Au refuge de Couzeix, 70 chiens y sont inscrits et restent chez leur maître qui n'en veulent plus en attendant qu'une place se libère.

La sanction sera également plus dure à l'égard des propriétaires qui abandonnent leur animal sur les routes. La peine d'emprisonnement passera de deux à trois ans.

Il est possible de faire un don à la SPA pour financer les soins de santé et les besoins vitaux des animaux.