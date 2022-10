Vague de chaleur : cinq plages landaises surveillent la baignade durant les vacances de la Toussaint

Où se baigner cette semaine ? La question paraît incongrue en pleine vacances de la Toussaint... Et pourtant : cinq communes landaises étendent cette semaine la surveillance de leur plage, alors qu'une vague de chaleur exceptionnelle touche le Sud-Ouest depuis la mi-octobre.

Hossegor : la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre.

: la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre. Capbreton : la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre.

: la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre. Vieux Boucau : la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre.

la plage Centrale est surveillée au moins jusqu'au dimanche 30 octobre. Mimizan : la plage de la Garluche est surveillée au moins ce samedi 29 et dimanche 30 octobre.

: la plage de la Garluche est surveillée au moins ce samedi 29 et dimanche 30 octobre. Seignosse : la plage du Penon est surveillée au moins ce samedi 29 et dimanche 30 octobre.

En fonction de l'évolution de la météo dans les prochains jours, ces plages pourraient être surveillées après le 30 octobre, durant la deuxième semaine des vacances de la Toussaint.

Cette semaine, les 30°C devraient à nouveau être atteints ce jeudi dans le département, notamment à Dax et Mont-de-Marsan. Après un été historique marqué par la sécheresse et les incendies, ce mois d'octobre risque d'être le plus chaud jamais enregistré en France, selon les prévisionnistes.