Vague de chaleur en Mayenne : les nombreux amateurs de vélo vont souffrir

De nombreux cyclistes sillonnent notre département. Et pédaler, par ce temps, c'est encore plus éprouvant.

Le mois de juin s'annonce comme l'un des cinq plus chauds recensés depuis le début des relevés. Un pic de chaleur ce dimanche 18 juin et pour les prochains jours, c'est ce que prévoit Météo France. Soleil écrasant. Chaleur étouffante. En Mayenne, les thermomètres vont afficher jusqu'à, parfois, 35 degrés. Le département est en vigilance jaune. Restez à l'ombre, buvez et soyez très prudents si vous pratiquez une activité de loisir ou sportive. Comme le vélo par exemple. Reportage à La Baconnière à écouter ici :