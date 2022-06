Vague de chaleur : une association alerte sur le manque de personnel dans les maisons de retraite

BURGER / Phanie / Phanie via AFP

Il manque du personnel dans les maisons de retraite pour faire face à la vague de chaleur, alerte Pascal Champvert, président de l’Association des directeurs au service des personnes âgées (ADPA), ce mercredi sur franceinfo. S'il reconnaît que les établissements sont "mieux préparés" par rapport à la canicule de 2003, il dénonce un manque de personnel qui empêche d'améliorer vraiment la situation.

Pas assez de professionnels pour accompagner les personnes âgées

"Il y a des tas de méthodes pour accompagner les personnes âgées qui sont connues et éprouvées. La brumisation, les salles climatisées, l'hydratation régulière... De ce point de vue on a avancé mais pas sur l'essentiel, explique Pascal Champvert. L'essentiel c'est le nombre de professionnels pour accompagner les personnes âgées à domicile ou en établissement. Il y a des personnes qui ont des difficultés à boire seul. Il faut donc qu'on les accompagne, qu'on les aide" Autre exemple selon lui : "Malheureusement, quand vous n'avez pas suffisamment de professionnels pour accompagner les personnes âgées dans les salles climatisées, ça ne sert pas à grand chose d'avoir une salle climatisée".

Or, il dénonce un nombre de personnels qui "n'a quasiment pas augmenté depuis 2003". "Il y a même eu des périodes où on a diminué le nombre de professionnels dans certaines maisons de retraite. Dans l'ensemble on a très peu amélioré les choses."

Selon le représentant, les reproches de l'ADPA sont aussi formulées par "l'ensemble des professionnels, les organisations de retraités, de personnes âgées et les pouvoirs publics".