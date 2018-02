Échirolles, France

Aux 1143 places accessibles toute l'année, 496 places d'hébergement supplémentaires ont été ouvertes par la Préfecture de l'Isère depuis la mise en place du plan grand froid. Avec le passage au niveau 2, 90 nouveaux lits ont été débloqués dans six gymnases du département : à Eybens, Fontaine, Échirolles, Estrablin, Vienne et Bourgoin-Jallieu. Reportage au gymnase Pablo Picasso à Échirolles où jusqu'à 58 hommes seuls passent leurs nuits au chaud.

Quatre des cinquante-huit migrants accueillis chaque soir au gymnase Pablo Picasso à Échirolles © Radio France - Julien Morin

Jusqu'à 58 hommes seuls chaque soir au gymnase Pablo Picasso à Échirolles

Les deux portes d'entrée franchies, la température remonte subitement bien au dessus des -4°C qu'annonce Météo-France à l'extérieur ce mardi soir. À 19h30, une vingtaine d'hommes sont déjà là, les autres arriveront au compte-goutte, le gymnase devrait une nouvelle fois afficher complet. Certains sont couchés, d'autres mangent (des colis sont livrés par la Banque Alimentaire), jouent aux cartes, écoutent de la musique ou prient. Et ceux qui ne sont pas là ? "Il y en a certains qui aiment le foot par exemple, raconte Fidèle, le veilleur du gymnase. Ils restent dans des restaurants pour regarder les matchs avant de venir. On leur rappelle qu'il faut venir à l'heure, mais on ne peut pas leur refuser ça, ça leur permet aussi d'oublier le stress et de changer d'air".

"C'est dangereux de rester dehors pour nous quand il fait très froid comme maintenant" - Abdallah

Abdallah est hébergé depuis début décembre au gymnase Pablo Picasso à Échirolles. Cinq mois qu'il est en France : il a fui la dictature en place dans son pays. En Érythrée, il était militaire, en France, il est à la rue. Comme tous ici, Abdallah occupe ses journées dehors, s'affaire à ses démarches pour obtenir l'asile. En attendant, comme tous, le 31 mars, date de la fin du dispositif hivernal, il retournera à la rue s'il n'a pas trouvé de solution.

Bouba (à gauche) et son voisin de lit au gymnase Pablo Picasso à Échirolles © Radio France - Julien Morin

"On ne peut pas rester ici, ce n'est pas comme dans notre foyer !" - Bouba

Bouba a son lit de camp dans le fond du gymnase. "C'est ici que je dors, c'est ici que je prend mon temps pour réfléchir à comment le temps passe." Il nous raconte son quotidien. "Quand je me lève le matin, je pars pour prendre un petit déjeuner au Secours Catholique, puis je vais prendre une douche au Point d'Eau, puis après je ne sais pas où aller. Je suis dehors la journée : il fait froid, tellement froid... tellement froid ! Ici dans le gymnase je n'ai pas froid, je dors bien, tout ça ça me fait vraiment du bien." Mais est-il heureux ici ? "Non, _on ne peux pas rester ici, ce n'est pas notre foyer_. Quand tu es chez toi tu peux être à l'aise. Chacun doit avoir son appartement, rester chez lui, c'est ça que l'on veut, c'est ça que l'on connait."