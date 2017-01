Vague de froid : les temps sont durs pour les sans-abri en Isère

Jusqu'à -11°C annoncés la nuit cette semaine, des thermomètres quasi-systématiquement au négatif : le froid s'installe en Isère. Des conditions climatiques difficiles pour les personnes fragiles, notamment pour ceux qui vivent dans la rue.

Au centre d'accueil de jour du Point d'eau à Grenoble, un peu plus d'une cinquantaine de personnes sans domicile fixe viennent chaque jour pour une douche, un café, ou simplement un moment de convivialité. Ils sont jeunes, vieux, femmes ou hommes. Ils vivent dans la rue, dans des squats, dans des foyers temporaires ou sont hébergés par des connaissances pour les mieux lotis. Les plus précaires vont souffrir du froid qui s'installe.

Les températures vont chuter jusqu'à -11°C dans la semaine

Mickaël s'apprête à passer son deuxième hiver dans la rue, avec pour seul toit sa voiture. "Les hébergements sont saturés, selon ce trentenaire à la voix rendue rauque par la cigarette. On m'a juste proposé un foyer avec des heures de sortie et des heures de rentrées, c'est pas possible pour moi." Arnaud, lui, n'à plus de domicile que depuis quelques semaines, il a accepté la solution du foyer pour ne pas rester dehors : "le froid, l'humidité ambiante, ne pas avoir d'eau courante ou d'électricité, je l'ai vu, je sais ce que c'est maintenant".

"Le froid arrive, on va attendre qu'il y ait des morts pour réagir, comme chaque année", Hakim

Si certains refusent l'aide, la jugeant peu adaptée, d'autres ne parviennent tout simplement pas à l'obtenir. Sur quatre demandes d'aide au logement formulée auprès du 115, seule une aboutie. "On va attendre qu'il y ait des morts pour réagir, comme chaque année" lance Hakim, aidé, mais aussi bénévole au Point d'eau. Pour lui, les SDF sont les oubliés de la société, "on ne parle de nous que lorsque arrive l'hiver" soutient de son côté Mickaël. Avis partagé par Pascal Dagneaux, éducateur spécialisé depuis 13 ans à l'association : "le froid amène des situations plus cuisantes, mais ce n'est malheureusement qu'une alarme de surface".