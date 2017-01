Vague de froid : quelques bons conseils pour la batterie de votre voiture

Le froid s'abat sur la France. En Haute-Loire, le dégel n'est pas prévu en journée avant au moins deux à trois jours. Et qui dit froid, dit aussi batterie à plat !

En ce moment les garagistes stéphanois enregistrent un pic de batteries à plat. En cause : la vague de froid. Ils changent ainsi en moyenne deux batteries tous les jours, contre seulement une par semaine en temps normal.

Attention aux pinces crocos !

"Si vous essayez de la démarrer avec des câbles et une voiture, commence Raphael Tucceri, co-gérant du garage Saint-Joseph, il faut surtout que la voiture qui vient vous aider soit à l'arrêt, moteur coupé. Sinon elle va générer trop de courant et cela peut abîmer les calculateurs sur votre voiture à vous." Il faut ensuite brancher les pinces sur les deux batteries : "Le câble rouge sur le plus, le câble noir sur le moins. Tournez le contact de votre voiture, comme d'habitude, et elle doit démarrer", tout simplement, explique Raphaël.

"Il ne faut surtout pas utiliser les pinces crocos avec les voitures très récentes", prévient Eric Riva, co-gérant du garage Point S. L'électronique de la voiture n'aime pas ça". Il faut alors se rendre dans un garage pour utiliser un booster, une réserve d'énergie sur laquelle on ponte la batterie.

Rouler au moins 30 minutes

Une fois le véhicule démarré, attention à ne pas caler. "Il faut la faire accélérer un peu, pendant quelques minutes, histoire qu'elle se recharge, poursuit Raphaël Tucceri. Puis il faut rouler au moins une demi-heure, en évitant de mettre des consommateurs de courant, comme la radio, les feux, le chauffage..." Et si la batterie est morte ? "Pas le choix, il faut la changer. Mais vous pouvez quand même la démarrer, pour faire quelques kilomètres jusqu'au prochain garage". Il vous en coûtera alors environ 100, 130 euros, sauf si vous possédez une grosse cylindrée. Comptez entre 15 et 20 euros de main d'oeuvre.

Mettre la voiture à l'abris

Si votre voiture montre des signes de faiblesse, "il faut se rendre au plus vite dans un garage pour la faire contrôler, insiste Eric Riva. Elle peut claquer en cinq minutes".

Placer une couverture sur votre capot pour le protéger du froid n'est pas vraiment efficace, selon les deux garagistes. En revanche, selon Eric Riva, il peut être utile de placer "un morceau de carton devant le museau de la voiture pour la protéger du vent, car plus que le froid, ce sont les écarts de température qu'elle n'aime pas". Rentrer la voiture dans un abris reste donc la solution idéale.