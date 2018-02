Certaines boutiques de Rouen voient de nombreux clients se précipiter sur les rayons de vêtements chauds. C'est une des conséquences de la vague de froid qui est arrivée en France depuis plusieurs jours. Chaussettes, bonnets, gants et bien sûr vêtements Thermolactyl ont particulièrement la cote.

Normandie, France

Une vague de clients survient avec la vague de froid ! En Normandie, à Rouen, certaines boutiques voient les clients défiler depuis que les températures ont baissé avec la masse d'air glaciale venue de Russie, le Moscou-Paris. Dans certaines boutiques de prêt-à-porter, les rayons de chaussettes, gants, bonnets, écharpes, sous-pulls sont dévalisés.

150 t-shirts Thermolactyl vendus chaque jour contre 50 habituellement

Fadel travaille chez Damart, à Rouen. Depuis une semaine, cette vendeuse a constaté qu'elle vend trois fois plus que d'habitude : "Regardez le rayon, il est pratiquement vide ! Depuis le mercredi 21 février, ça n'arrête pas. En réserve, je n'ai plus rien. Chaque jour, je mets les articles en rayon et ils sont vendus dans la journée !"

Même scénario quelques rues plus loin, chez Intersport. Amaury repère rapidement les clients qui viennent se réchauffer : "On les voit, ils sont frigorifiés, ils viennent chercher des gants, des chaussettes, des après-skis. Toute la journée, c'est majoritairement ce qu'on vend à 90%"