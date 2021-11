Vailly-sur-Sauldre : l'hôtel du Cerf va renaître, quarante ans après sa fermeture.

Il ne faut jamais désespérer ! Vailly-sur-Sauldre, petit village de 670 habitants, au coeur du Pays Fort, va retrouver son hôtel et même beaucoup plus... Vous pouvez contribuer au projet sur Kisskissbankbank.

La famille Ribeiro, des artisans de la ville ont racheté cet hôtel emblématique d'une époque où les campagnes ne souffraient pas autant qu'aujourd'hui de la désertification. Le nouveau propriétaire espère ouvrir neuf chambres pour l'été 2023. Avant cela, une boutique de produits locaux et un bar à vin devraient accueillir leurs premiers clients l'été prochain. Le projet prévoit également une salle culturelle. Un projet inespéré dans cette petite commune de 670 habitants au coeur du Pays Fort, entre Aubigny sur Nère et Sancerre.

La future salle réservée aux petits-déjeuners de l'hôtel. © Radio France - Michel Benoit

La famille Ribeiro (le projet est porté par le père, la mère, les deux fils et la fille) va investir plus de 460.000 euros pour faire renaître l'hôtel. Bernardino Ribeiro a prévu de tout casser à l'intérieur. Tout est resté dans son jus : " Le bar a au moins quatre-vingts ans. L'hôtel est au coeur du village, en face de l'église, tout près de la mairie. Le restaurant a fermé il y a une douzaine d'années. Jusque dans les années 90, les enfants de l'école venaient manger ici le midi, car il n'y avait pas de cantine à l'école. Tout le monde connait les lieux. "

L'ancienne salle de bal sera reconverti en salle de banquet et accueillera des événements culturels. © Radio France - Michel Benoit

Ouvrir neuf chambres dans une petite commune comme Vailly sur Sauldre, cela peut paraître fou. Bernardino, au contraire, y croit : " On a quand même des circuits touristiques qui peuvent être développés. Et puis il y a une demande d'hébergement pour des commerciaux, des salariés également en mission dans les entreprises du secteur et notamment la centrale nucléaire de Belleville sur Loire qui draine énormément de monde."

L'une des chambres à restaurer. © Radio France - Michel Benoit

L'idée est vraiment d'animer le village puisqu'une salle de banquet est également prévue dans l'ancienne salle de bal, à l'arrière de l'hôtel : elle accueillera des événements culturels au moins une fois par mois. D'où cette cagnotte solidaire ouverte sur kisskissbankbank pour l'équiper : " Avec cet argent, on achètera un rétroprojecteur, un écran de cinéma " détaille Linda Ribeiro, la fille de Bernardino. " Outre le bar à vin, on va aussi ouvrir une boutique de terroir. La cagnotte servira à financer les frigos. Ce qui fait plaisir, c'est de voir l'accueil des habitants de la commune, qui nous soutiennent. Les plus anciens se rappellent des banquets auxquels ils ont participé dans l'arrière salle, la salle de bal, qu'on va restaurer. Et cela leur fait très plaisir que l'endroit renaisse."

Linda Ribeiro assurera l'accueil de l'hôtel et gérera la boutique de terroir, prévue pour l'été 2022. © Radio France - Michel Benoit

La cagnotte servira aussi à acheter quatre vélos électriques pour faire découvrir le pays fort et ses granges pyramidales notamment. L'objectif de 8.000 euros est d'ailleurs déjà dépassé. Vous pouvez soutenir ce projet sur la plate-forme Kisskissbankbank jusqu'à minuit (ce lundi) tout comme cinq autres cagnottes de développement touristique, promus par l'agence tourisme et territoire du Cher.