Vailly sur Sauldre : une cagnotte en ligne pour trouver un médecin

A Vailly sur Sauldre, dans le nord du Cher, l'association TDSS se bat depuis plus d'un an pour faire venir un médecin sur le territoire. Dernière initiative : la création d'une cagnotte en ligne. TDSS recherche 6.000 euros pour compléter la somme que doit verser l'association à un cabinet de recrutement, soit 15.600 euros. Un médecin en Espagne et un autre en Algérie auraient été approchés. La cagnotte en ligne est ouverte sur le site Helloasso. L'association a six mois pour réunir les 6.000 euros. TDSS a déjà réuni 9.600 euros grâce à des subventions versées par les communes du territoire, des dons d'entreprises, les cotisations des membres et diverses initiatives. Vous pouvez contribuer ici.

