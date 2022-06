Pour vaincre leur peur de l'eau, des mamies mouillent le maillot de bain à la piscine d'Orthez

Chaque mercredi, entre 9h et 10h, la piscine d'Orthez reçoit quelques baigneurs qui ont peur de l'eau. Ils apprennent à dépasser cette phobie en prenant le temps de respirer et d'apprivoiser cet élément, dans un bassin réservé pour eux.

C'est un cours de piscine pour tous ceux qui ont peur de l'eau. C'est à Orthez, une séance aquaphobie pour les seniors à la piscine municipale. C'est un peu le même principe que pour les "bébés nageurs" mais version "seniors". Au cours où nous sommes allés, ils étaient un peu moins d'une dizaine. Le plus jeune baigneur avait 64 ans et la doyenne avait 77 ans. Tous venaient d'Orthez. Ces cours se tiennent tous les mercredis jusqu'à fin juin de 9h à 10h. Les participants sont seuls dans la piscine.

Différents types d'aquaphobie

Un des enjeux de ce cours "aquaphobie" est d'aider les baigneurs à apprivoiser l'eau, dépasser la peur de cet élément. C'est Caroline Derouard qui les guide dans cette tâche, elle est éducateur sportif à la mairie d'Orthez et à la piscine : "Disons qu'il y a plusieurs degrés d'aquaphobie. Ca peut être la peur de l'eau, la peur quand on n'a pas pied, la peur d'être éclaboussé, etc. Notre but c'est d'aider les gens, travailler la respiration, l'immersion et la flottaison parce qu'ils sont souvent stressés." Caroline Derouard insiste : ça n'est pas un cours pour apprendre à nager.

Martine entre lentement dans l'eau, elle a 64 ans. Cette Orthézienne s'est inscrite à ce cours d'aquaphobie pour faire la surprise à ses petits-enfants cet été : "Le fait de ne pas pouvoir aller plus loin que le bord du bassin, ça me perturbe. Comme les grandes vacances arrivent, c'est un plus." Martine raconte que ses petits-enfants pose souvent la même question "Pourquoi tu ne mets pas ta tête dans l'eau Mamie ?"

Martine s'entraîne en maillot, avec son bonnet de bain et ses lunettes de piscine. Même exercice pour Albert, qui a 67 ans et qui tente une ou deux longueurs. Il parle de son traumatisme, "noyé enfant" ; il a très peur de la profondeur aujourd'hui mais au bout de plusieurs séances, il ressent déjà des progrès.

La doyenne du cours d'aquaphobie à Orthez, c'est Michèle. Elle a 77 ans, pas très à l'aise quand elle n'a pas pied : "J'ai essayé des leçons de natation mais au milieu de tout le monde j'étais perdue et j'avais encore plus peur." Les séances d'aquaphobie auront beaucoup aidé : "Là, je me sens en sécurité, je me sens très heureuse, j'arrive finalement à rester sur l'eau et c'est magnifique !" Il faut dire que les conditions sont idéales, l'eau est à 28°C. Et la piscine est réservée spécialement pour eux sur ce créneau le mercredi de 9h à 10h.

Caroline Derouard, éducateur sportif à la mairie d'Orthez et à la piscine © Radio France - Marion Aquilina

>>> Info pratique : Inscriptions au 05.59.69.01.92. Entrée adulte : tarif réduit 3,25€, plein tarif 3,35€.