Vaisselle lavable et réutilisable : quasiment tous les McDo de Metz seront prêts au 1er janvier

C'est l'un des grands changements à compter de ce dimanche 1er janvier 2023 : la vaisselle réutilisable devra remplacer les emballages à usage unique , qu'ils soient en carton ou en plastique, dans les fast-foods. Il faudra désormais proposer les boissons et les aliments dans des contenants lavables pour les repas sur place. La mesure ne s'applique pas pour les repas à emporter.

De la vaisselle chez McDo, Burger King ou KFC, une petite révolution ! Mais de nombreux points de restauration rapide ont commencé à déployer cette vaisselle il y a plusieurs mois, pour être prêts le jour J. C'est le cas dans la plupart des restaurants McDonald's de la région messine.

Une gamme de différents contenants lavables, pour les boissons chaudes et froides, et pour les frites. Chaque objet est pucé. © Radio France

Clientèle conquise

Le restaurant de Metz-Borny a été le premier, en juillet dernier, à passer aux gobelets et autres barquettes en résine. Les pailles avaient déjà disparu depuis un moment, le tri des déchets est désormais systématique. Mais la vaisselle... c'est une grande découverte pour Benoît : "On en parlait avant de venir, c'est la première fois qu'on la voit. Franchement, elle est bien !" Même chose pour Annick, qui a amené son petit-fils pour le déjeuner : "Ma salade est dans un joli petit saladier, c'est plus agréable. Je suis ravie !"

Le personnel aussi a vite adopté cette nouvelle vaisselle. "On fait le tour du parking chaque matin, il y avait énormément de déchets dans la nature, on en retrouve partout. Depuis qu'on a mis ça en place, il y en a beaucoup moins !", témoigne Emilie Weil, la manager du restaurant. La vaisselle est pucée, pour pouvoir la récupérer si elle venait à être jetée à la poubelle par inadvertance.

Investissements importants

Mais cette nouvelle vaisselle implique de nombreux investissements : plusieurs dizaines de milliers d'euros pour chaque restaurant. Il a bien sûr fallu acheter les contenants, mais aussi des lave-vaisselles, des séchoirs, des VMC pour réguler l'humidité... Quasiment tous les McDo messins seront prêts au 1er janvier, sauf ceux qui doivent subir des travaux prochainement : ils ont une dérogation. Mais il y aura un revers de médaille : la facture énergétique pour faire fonctionner toutes ces machines s'annonce salée.

Au niveau des ressources humaines aussi, ce changement bouleverse l'organisation des restaurants. Sébastien Decourcelle est le directeur opérationnel de McDo à Metz, il supervise six des huit restaurants messins. "Désormais, on a du personnel dédié au lavage de la vaisselle : deux à trois personnes par jour, dans chaque restaurant. Ce n'est pas simple, on a déjà des problèmes de recrutement et de manque de main d'œuvre, comme dans d'autres secteurs." L'enseigne recrute actuellement entre cinq et six salariés par restaurant.