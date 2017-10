Vaisselle, vêtements et jouets : près de Rennes la cabane à dons est un succès

A Mordelles, dans la métropole de Rennes, une cabane à dons a été inaugurée récemment. Créée par l'association le SEL comme Système d'Echange Local, cette cabane en bois reçoit les dons des particuliers tous les jours et on peut les récupérer quand on veut. C'est aussi un lien social.

"Tout ce qui est dans la cabane part et c'est très surprenant", Josiane Martineau la coordinatrice du SEL, le Système d'Echange Local de Mordelles, une commune de plus de 7000 habitants près de Rennes, est la première surprise. La cabane à dons répond vraiment à une forte attente.

Les particuliers viennent déposer de la vaisselle, des vêtements, des jouets, du petit outillage ou des livres. Nicole, une retraitée de Mordelles ouvre son sac pour déposer 2 pantalons et un ensemble de grossesse "faire des échanges et faire plaisir au plus grand nombre possible, c'est ce que j'aime dans le cabane à dons". Puis les gens dans le besoin viennent récupérer objets ou habits quand ils veulent car la cabane à dons n'est jamais fermée et les bénévoles de l'association se relaient pour être présent tous les jours sur le site.

Tout part très vite

Les chiffres parlent d'eux mêmes : la vaisselle part en 2 heures, les vêtements entre 24 heures et 3 jours. Le public apprécie aussi le lieu choisi, situé près de la bibliothèque et d'une école, et surtout à l'abri des regards indiscrets. "Y a beaucoup de monde à passer, à regarder, à déposer et à prendre; c'est vraiment une cabane qui permet le lien social. Les gens restent et discutent" explique Josiane Martineau enthousiaste; "j'encourage vraiment les communes à avoir une ou plusieurs cabanes à dons pour créer des liens, c'est quelque chose d'extraordinaire" .