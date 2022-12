Val d'Ajol : la mairie exige le retrait des banderoles pour le maintien du collège au nom de l'esprit de Noël

Un Noël sans banderoles de contestations : c'est ce que demande la mairie du Val d'Ajol dans les Vosges au collectif souhaitant le maintien du collège de la commune. L'établissement a fermé juste avant la rentrée , la structure du batîment montrant d'importants signes de faiblesse. Depuis, certains parents d'élèves demandent le retour des enfants au Val d'Ajol, eux qui vont désormais à Plombières, et enchaînent manifestations et réunions. Des banderoles sont déployées sur certaines façades. La mairie a donc demandé aux opposants de retirer leurs banderoles pour respecter l'esprit de Noël et passer une fin d'année plus apaisée.

"L'image d'un village vivant qui se préoccupe de son collège"

Une demande que ne comprend pas Raphaël Houillon, parent d'élève et membre de l'association "Tous Unis pour un collège au Val d'Ajol" : "je ne vois pas en quoi ça entre en contradiction avec l'esprit de Noël. Elle aurait pu nous demander de décorer nos banderoles avec des guirlandes pour être en adéquation avec l'esprit de Noël [...] On sait que les banderoles ont un impact sur les gens qui passent, ça donne une bonne image d'un village vivant qui se préoccupe de son collège".

La Maire, Anne Girardin, confirme cette demande. Elle ne souhaite pas s'exprimer publiquement mais souhaite le retrait de la banderole rapidement à la demande d'habitants et de commerçants, sans quoi elle fera appel au préfet pour les faire retirer. Anne Girardin qui dit travailler à des solutions pour les collégiens du Val d'Ajol.