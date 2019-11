Val-d'Oise: Adam, 16 ans représente la France à la finale internationale du concours ELITE

La finale du concours international ELITE MODEL LOOK se déroule ce lundi au Palais de Tokyo à Paris à partir de 20 heures. 50 jeunes femmes et hommes issus de 31 pays différents vont défiler avant de connaître les résultats. Adam, 16 ans, originaire du Val-d'Oise représentera la France.

"C'est une très grande fierté pour moi de représenter la France", glisse Adam, 16 ans en pleine séance maquillage. Le lycéen originaire de Chaumontel dans le Val-d'Oise a déjà remporté le concours national de la prestigieuse agence de mannequin ELITE aux côtés de Luna qui vit au Muy dans le département du Var. Tous les deux vont représenter l'hexagone ce lundi au Palais de Tokyo à Paris à partir de 20 heures pour peut-être remporter ce concours international. Les 50 candidats, 30 filles et 20 garçons, sont issus de 31 pays différents.

Adam a déjà tenté de devenir mannequin mais ses premières expériences n'ont pas été fructueuses. "J'avais déjà fait une démarche pour entrer dans une agence parisienne sauf que l'on m'a dit "non" en mai dernier. J'ai aussi participé à un concours mais cela n'a pas marché non plus donc je me suis dit: "j'arrête tout, je continue mes études". Et puis ELITE m'a repéré et m'a demandé de participer au concours. Ma mère m'a poussé à essayer une dernière fois", raconte le jeune homme tout sourire.

Depuis sa victoire au concours national, Adam découvre un monde qu'il ne connaissait pas. Se faire maquiller, coiffer, défiler. " On a par exemple dû apprendre à marcher parce qu'on était complètement apprentis dans le monde de la mode", confie le jeune homme. Il faut aussi apprendre à poser : "il faut avoir l'air déterminé. Il ne faut pas avoir l'air timide, il faut se la jouer. Moi qui n'ai pas l'habitude de cela, je me lâche", ajoute Adam.

"Une expérience qui fait grandir"

Adam est aussi bien déterminé à profiter de chaque moment qu'il partage d'ailleurs avec sa famille, ses amis et ses abonnés sur les réseaux sociaux :"Je sais que c'est un monde qui ne dure pas longtemps et que c'est assez éphémère." Après plusieurs jours d'entraînement intensif, le lycéen du Val-d'Oise se sent déjà un peu changé. "Ça fait vraiment grandir. Je ne vais pas dire que j'étais timide avant mais je n'étais pas très à l'aise avec les caméras. Je vais plus vers les autres, j'ai plus confiance en moi", conclut Adam.

Les deux grands gagnants remporteront un contrat avec un revenu minimum garanti de 150 000 euros pour la jeune fille et de 50 000 euros pour le garçon.