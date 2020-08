Val-d'Oise : le port du masque bientôt obligatoire dans les gares et aux abords des établissements scolaires

Le département du Val-d'Oise impose à partir de ce lundi le port du masque dans et autour des gares SNCF et RER. A partir du mardi 1er septembre, il sera également imposé autour des établissements scolaires du département. En cas de non-respect, l'amende est de 135 euros.

Le port du masque est obligatoire à partir de ce lundi 31 août 2020, 6 heures, "dans l'enceinte de toutes les gares SNCF et RER du Val-d'Oise, ainsi qu'à leurs abords, dans un périmètre de deux cents mètres de distance autour de leurs entrées et sorties", est-il précisé dans l'arrêté pris par le préfet du département. La mesure entrera en vigueur ce mardi 1er septembre, à 7 heures, dans les mêmes conditions de distance autour des établissements scolaires.

L'obligation concerne les personnes de onze ans et plus et s'applique pour une durée d'un mois.La préfecture précise que "les services de l'Etat et les collectivites territoriales seront mobilisés afin de les faire respecter". En cas de non-respect du port du masque, l'amende est de 135 euros. Elle peut grimper à 1.500 euros en cas de récidive dans les quinze jours.