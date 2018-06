Val-d'Oise, France

C'était une promesse de campagne d'Emmanuel Macron : une police de sécurité du quotidien pour rapprocher les forces de l'ordre et la population. La mesure est testée depuis décembre dans le Val d'Oise, avec ceux qu'on appelle "la patrouille du Vexin". Quatre gendarmes déployés sur 73 communes du département. Et l'expérience est concluante puisque la patrouille va être pérennisée.

"Les gens nous disaient qu'ils ne reconnaissaient plus leurs gendarmes, qu'il n'y avait plus que la répression" - Philippe, gendarme et membre de la patrouille du Vexin

Lancée en décembre, cette patrouille a pour but de renouer le lien avec la population, et de mieux faire remonter l'information. Les quatre patrouilleurs sont donc exemptés de toutes les tâches de leurs collègues, et passent leurs journées à parcourir le département à la rencontre des habitants. Le but c'est de faire oublier l'image du gendarme verbalisateur.

Philippe est gendarme depuis plus de 30 ans, et en rejoignant la patrouille il a l'impression de renouer avec les racines de son métier. "On retrouve le contact avec les gens", explique-t-il.

Plus d'efficacité

Et puis cela permet aussi d'améliorer l'efficacité des brigades de gendarmerie estime le colonel Charles-Antoine Thomas, car "plus vous connaissez le territoire, plus vous êtes en confiance avec les habitants, plus l'information remonte", et cela poursuit-il "la seule façon de le connaître c'est de _labourer son territoire_".

Du côté des élus aussi, l'expérience plaît. Denis Sargeret est maire de Théméricourt, et il le martèle, les zones rurales aussi ont besoin de gendarmes "et de plus en plus".

Après cinq mois de test, la patrouille du Vexin va donc être pérennisée.

Le reportage de France Bleu Paris