Val de Fensch : le "permis de louer" étendu dès le 1er juillet prochain

C'est une mesure applicable en France depuis décembre 2016 : le permis de louer, autrement dit la possibilité, pour les communes ou les intercommunalités qui le souhaitent, d'exiger un droit de regard sur les biens loués, afin de limiter les logements indécents. Les propriétaires bailleurs privés doivent faire une déclaration de location, voire demander une autorisation préalable, pour mettre en location une maison ou un appartement. Seuls les logements à vocation de résidence principale sont concernés : ni les locations touristiques, ni les logements sociaux n'y sont soumis. Plus de 400 communes sont aujourd'hui concernées en France.

Cette mesure est appliquée depuis juillet 2021 dans six communes du Val de Fensch : Algrange, Florange, Hayange, Knutange, Nilvange et Uckange, dans une liste bien précise de rues. Ce périmètre est élargi, à compter du 1er juillet 2023, à plusieurs rues supplémentaires, passant ainsi de 1.000 à 3.000 logements potentiellement concernés. La liste des rues est à consulter sur le site de la Communauté d'agglomération du Val de Fensch .

Constat sur place

Concrètement, si vous êtes propriétaire d'un bien que vous voulez mettre en location, et qu'il fait partie des rues concernées, vous devez vous faire connaître auprès de la communauté d'agglomération. Soit on vous demandera de simplement déclarer la location de votre bien, dans les quinze jours suivant la signature du bail avec votre locataire. Il faudra apporter quelques documents comme le diagnostic de performance énergétique (DPE) ou un constat amiante, par exemple.

Mais selon le périmètre, et c'est la grande majorité des cas, on vous demandera de remplir une autorisation préalable de mise en location. En plus des documents demandés, des agents de la commune ou de l'agglo viendront visiter le logement pour s'assurer de son état. Un mois plus tard, les autorités vous donneront le feu vert, ou pas, pour louer votre bien, peut-être en vous donnant des recommandations de travaux, et en vous indiquant les aides auxquelles vous avez droit pour les réaliser.

Si malgré tout, vous louez un logement sans permis, l'amende peut varier de 5 à 15.000 euros .

Le Val de Fensch est la première intercommunalité à avoir proposé ce dispositif en Moselle. D'autres communes ont suivi depuis, notamment Volmerange-les-Mines . De nombreuses collectivités l'ont mis en place également en Meurthe-et-Moselle, comme la ville de Toul, la communauté de communes du Bassin de Pompey, ou celle de Moselle et Madon, au sud-est de Nancy. Dans la Meuse, on peut également citer Verdun, Stenay, Commercy, ou Bar-le-Duc.

Partenariat avec la Caf de la Moselle

L'agglomération du Val de Fensch a par ailleurs signé, ce mardi, un partenariat avec la Caf (Caisse d'allocations familiales) de la Moselle, pour mettre en commun leurs données. Cela permettra de mieux repérer les éventuels marchands de sommeil. "Quand nous recevrons une demande d'allocation logement à une adresse figurant dans le périmètre concerné, nous enverrons l'information à l'agglomération, qui vérifiera si le propriétaire a bien l'autorisation de louer ce logement", indique Laurent Ponté, le directeur de la Caf de la Moselle.

Selon Alexandra Rebstock-Pinna, la première vice-présidente de l'agglo en charge de l'habitat, seulement deux refus d'autorisation de louer ont été décrétés depuis le lancement du dispositif en 2021.