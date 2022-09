Val-de-Marne : A Champs-sur-Marne, les étudiants ne ressentent pas la baisse du coût de la vie

Avec la rentrée étudiante, les étudiants de l'Ecole des Ponts à Champs-sur-Marne, dans le Val-de-Marne, ont retrouvé leur campus et leurs résidences étudiantes. Selon une étude de l'Unef, sur 47 villes étudiées, Champs-sur-Marne est la seule à enregistrer une baisse de 3% du coût de la vie étudiante. La ville ayant noué un partenariat avec quatre bailleurs de résidences étudiantes - Arpej, le Crous, Kley et les Apprentis d'Auteuil - le coût moyen des loyers à Champs-sur-Marne a baissé de 12% selon cette même étude de l'Unef.

Certains ressentent en effet cette baisse, grâce aux aides étudiantes, comme Julie : "Je trouve que la vie étudiante ne coûte pas très chère ici", acquiesce l'étudiante de première année. "Les logements ne sont pas très chers, car il y a un partenariat entre l'école et la résidence, et on a des subventions pour la cantine : ce midi par exemple, j'ai pu manger pour moins d'un euro." Une observation qu'Adrien, lui aussi en première année, approuve : "Moi qui suis parisien, le panier que je fais au supermarché d'à côté est 15 à 20% moins cher que celui que je fréquentais avant à Paris !"

"Ce n'est pas donné !"

D'autres ne sont pas de cet avis. Abigail est étudiante en deuxième année et considère que le prix de sa chambre est un peu élevé. "Les loyers sont évidemment moins chers qu'à Paris, mais ce n'est pas donné !" La jeune femme est en colocation dans une résidence étudiante avec quatre personnes, et paye "550 euros par mois, ce qui est un peu cher quand même, sachant que ma chambre n'est pas très grande et qu'on n'a pas de pièce à vivre, à part une grande cuisine", développe-t-elle. Elle voit surtout l'inflation se répercuter sur plusieurs aspects de son quotidien : les courses, l'essence, mais aussi la cantine. "Même les prix de notre cantine, qui est intérieure à notre école, ont augmenté : les plats qui coûtaient 3,50 euros coûtent maintenant 3,80 euros donc on sent la différence", ajoute-t-elle.

Mathieu s'est amusé à comparer le prix de son logement avec ceux de sa ville d'origine : "Je viens de Montpellier et là-bas, les studios sont environ à 450 euros. Ici, les studios coûtent entre 550 et 600 euros. Moi j'ai choisi d'être en colocation donc je paye 420 euros avec les APL : donc en colocation, ça revient au prix d'un studio à Montpellier." Loïc a pris une décision beaucoup plus radicale : il a quitté son logement étudiant l'an dernier pour revenir s'installer chez ses parents à Paris.

"J'ai trouvé que les loyers des résidences étaient un peu chères : je payais 790 euros par mois, alors que je pensais qu'en étant loin de Paris, on payerait moins cher. J'ai fini par rendre l'appart car c'était trop cher et je suis reparti vivre chez mes parents. Donc je prends chaque jour le RER B et le RER A, ce qui me fait 50 minutes porte à porte." - Loïc, étudiant à Champs-sur-Marne.

Si le coût moyen du loyer à Champs-sur-Marne a baissé de 12% d'après l'Unef, ce n'est pas le cas partout en Île-de-France : à Orsay, il a augmenté de 4% et à Saint-Denis, il a augmenté de 5%.