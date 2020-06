Val-de-Marne : coup de foudre à l'EHPAD, en plein confinement, pour Arlette et Jean-Pierre

Si beaucoup de personnes âgées souffrent de leur isolement dans les EHPAD, en raison du confinement lié à la crise du coronavirus, d'autres ont vécu ces dernières semaines d'une toute autre manière, à l'image de Jean-Pierre et Arlette. Agés de 84 ans et 82 ans, ces deux locataires de la Résidence des Bords de Marne à Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne) vivent une véritable histoire d'amour.

L'amour au-delà des mesures barrières

Jean-Pierre est un petit nouveau. Il est arrivé à la résidence juste avant le confinement. "Je l'ai repéré oui", avoue Arlette, un sourire malicieux aux lèvres. Elle se rappelle leur première discussion lors du premier repas où monsieur s'est assis à sa table. Puis un soir, Jean-Pierre fait le premier pas. Il propose à Arlette de la raccompagner jusqu'à son logement : "J'ai tout de suite dit oui !"

Leur histoire d'amour démarre au même moment que le confinement qui impose des règles très strictes à respecter dans les Ehpad : port du masque obligatoire, isolement dans les chambres, les résidents ne peuvent pas se croiser d'un étage à l'autre. Arlette, au deuxième, a bien tenté de rejoindre son "chéri" au premier "mais il était bien gardé !" . "Je confirme : ma vertu ne risquait rien", plaisante Jean-Pierre.

Traverser la crise à deux

Pourtant, le couple parvenait à se retrouver. Arlette et Jean-Pierre ont passé des heures à discuter de tout et de rien. "Je lui ai raconté ma vie, il m'a raconté la sienne", explique-t-elle. De quoi oublier le climat anxiogène liée à la crise sanitaire. "J'étais dans ma bulle, je ne m'occupais pas de ce qui se passait dehors, je m'occupais juste de lui", nous dit avec tendresse Arlette. "Quand on trouve quelqu'un à qui parler, c'est plus agréable que de rester dans son coin et de ronger son frein", ajoute Jean-Pierre. Et quand ils se retrouvent tous les deux, les amoureux laissent tomber leur masque : "Si j'ai envie de l'embrasser, je l'embrasse, je me fous du reste !"

Coup de foudre à l'EHPAD, en plein confinement, pour Arlette et Jean-Pierre Copier

Assouplissement des règles pour les visites

À partir de ce vendredi 5 juin, les règles s'assouplissent légèrement dans les EHPAD concernant les visites des proches. Désormais, les résidents peuvent recevoir deux adultes et des enfants également, à condition que la visite se déroule à l'extérieur et le port du masque reste obligatoire. Les contacts physiques restent interdits : pas d'embrassade, pas de câlins. Les sorties à l'extérieur restent limitées aux rendez-vous médicaux.

Assouplissement des règles pour les visites - Reportage à la Résidence des Bords de Marne à Bonneuil-sur-Marne Copier

Des seniors toujours confinés

Un protocole sanitaire _"trop lourd, trop strict encore"_, déplore Claire Caroli, cadre de santé à la Résidence des Bords de Marne. "Certains résidents nous demandent pourquoi vous, à l'extérieur, vous pouvez ressortir et pourquoi nous ne pouvons pas aller dans notre famille ? C'est vrai ! Que répondre à ce ceci ?".

Pourtant ces règles ont sans doute permis de limiter le nombre de cas de Covid-19 dans cet EHPAD : sur les 88 résidents, six ont été testés positifs et trois d'entre eux sont décédés.