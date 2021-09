Val-de-Marne : un vaste complexe, avec une immense église évangélique, inauguré samedi à Créteil

C'est un modèle unique en son genre : un vaste complexe, avec une immense église évangélique, ouvre ses locaux samedi à Créteil (Val-de-Marne). L'espace "Martin Luther King" sera officiellement inauguré par la plus jeune fille du pasteur américain, par Gérald Darmanin et par Valérie Pécresse.

"Si vous vous attendiez à voir une église, non ! C'est un palais des Congrès", s'amuse le pasteur Yvan Carluer, porteur du projet depuis sept ans, en présentant ce vaste complexe de près de 6.000 mètres carré situé dans le quartier de la Pointe du Lac à Créteil (Val-de-Marne).

Le bâtiment, sur six niveaux, comprend divers espaces : salle de conférences, de réception, terrain de sport, accueil d'exposants, mais aussi une crèche, un restaurant panoramique, une salle de jeux pour enfants, une cuisine, énumère-t-il. Sans oublier l'auditorium de 1.000 places "avec écrans géants à 360 degrés et le son du Futuroscope !"

L'église protestante accueille 2.500 personnes affirme le pasteur

Le pasteur a commencé depuis quelques semaines les offices du dimanche dans le complexe. Ces derniers, enregistrés en vidéo, s'apparentent "presqu'à des one man show ou des comédies musicales!", raconte celui qui fait intervenir la chanteuse Natasha St-Pier à ses côtés. Il y aurait, selon Yvon Carluer, 2.500 fidèles pratiquants en présentiel et 40.000 abonnés aux prêches sur Youtube.

Au final, "l'espace MLK se veut comme une auberge où chacun vient avec sa culture", estime cet ancien professeur d'économie et de droit de 41 ans.

Le projet a coûté 18 millions d'euros

L'"espace Martin Luther King", qui comprend une immense église évangélique, sera officiellement inauguré samedi 11 septembre 2021 en présence des contributeurs et personnalités qui y ont participé. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, Valérie Pécresse, présidente de la région, ainsi que Bernice Luther King, la plus jeune fille du pasteur américain, doivent envoyer des messages via des vidéos.

Le projet a coûté au total 18 millions d'euros (sans compter quatre millions de matériel technologique). Trois sont apportés par les collectivités locales et pouvoirs publics, trois par la paroisse MLK, et les 12 millions restants sont des emprunts.

La mairie, qui a participé à hauteur d'un million d'euros, indique l'avoir fait "au titre du financement de la partie culturelle" du projet.

Un modèle financier original

Le modèle financier de cet espace est particulier. L'espace appartient à la Fondation du protestantisme - reconnue d'utilité publique qui privatise les équipements pour les entreprises, les associations, les particuliers en semaine pour des séminaires, des cérémonies, des mariages. Le week-end, c'est l'église MLK du pasteur Carluer est locataire des lieux.