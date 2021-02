Val-de-Reuil aide financièrement les étudiants à faire face à la crise

Écoles, collège, lycée, Mauranne Percepusse a fait toutes ses études à Val-de-Reuil avant d'entamer ses études supérieures. Elle est actuellement inscrite en Master 2 Psychologie, mention victimologie et criminologie et victimologie à l'université de Poitiers. Des études rendues difficiles par le contexte sanitaire même si "globalement, ça va" sourit la jeune femme derrière son masque, "mais mon Master, je le fais de chez moi, c'est très compliqué psychologiquement". s'empresse-t-elle d'ajouter. Mauranne le reconnaît, "le financier joue aussi". Alors dès qu'elle a eu connaissance de cette aide financière de 250 euros de la part de sa commune, elle a sauté sur l'occasion : "c'est une super initiative parce que ça aide financièrement" dit-elle mais pas seulement :

On se dit qu'on existe et qu'on nous prend en considération - Mauranne Percepusse

Une aide qui va lui permettre de payer une partie du loyer du logement qu'elle a gardé en Haute-Vienne, de payer son essence, "10 heures de route par semaine", car elle retourne régulièrement à Poitiers pour son job étudiant de caissière dans un supermarché payé 300 euros par mois, tout en effectuant son stage de fin d’études à Évreux.

Trouver un job étudiant, Laura Coffi, 19 ans, n'a pas eu cette opportunité avec la crise sanitaire malgré ses recherches : "La plupart du temps, c'est très loin de chez moi, ça bloque avec les heures de cours ou alors c'est de nuit et je ne suis pas véhiculée donc ce n'est pas possible" confie l''étudiante de 19 ans en première année de l'EM Normandie sur le campus de Paris. La jeune Rolivaloise envisage de s'orienter vers un Master Finance et sait déjà comment utiliser cette aide de 250 euros : "Économiser et mettre de côté dans les moments où on en aura encore plus besoin" explique Laura, plus fourmi que cigale. La jeune femme est boursière, mais entre le loyer de sa chambre et la nourriture, "je serre tellement que j'arrive à ne pas être dans le rouge au moment où je sais que je vais être payée à nouveau" détaille-t-elle, "je tiens trente jours".

Une aide sous conditions de ressources

106 dossiers ont été déposés en trois jours au C.C.A.S. de Val-de-Reuil. Pour prétendre à cette aide, il faut remplir quelques conditions :_"_habiter à Val-de-Reuil ou l'un des deux parents, être non-imposable ou avoir un reste à vivre qui est calculé par nos travailleurs sociaux, ce qui permet de ne pas laisser sur le côté des personnes qui ne seraient pas boursières mais qui auraient besoin d'un coup de pouce dans un contexte économique difficile" explique Sonia Rossignol, la directrice du centre communal d'action sociale.

On a été assailli de coups de téléphone, plus d'une centaine de demandes à ce jour - Sonia Rossignol

Un"raz-de-marée" auquel s'attendait le maire :"Il fallait être à la fois solidaire et actif" explique Marc-Antoine Jamet :

Dans sa ville, Marc-Antoine Jamet fait le pari de l'éducation et en ces temps difficiles pour les plus jeunes, "Il faudrait pour les 18-25 ans faire en sorte qu'un RSA au moins pendant la durée de la pandémie puisse leur être proposé" lance le maire car "on est vraiment dans une génération sacrifiée, une génération désespérée" se désole l'élu.