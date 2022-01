Val de Saire : une pétition contre la possibilité d'une aire d'accueil des gens du voyage

Dans le Val de Saire, certains habitants se mobilisent et viennent de créer un collectif et une pétition. Il sont inquiets de la possibilité de l'installation d'une aire d'accueil pour les gens du voyage dans le secteur du Quettehou et de la Pernelle.

Une trentaine d'habitants, rassemblés dans le collectif Joulines-le Tronquet, viennent de lancer une pétition sur change.org qui a recueilli quelques 700 signatures. Ils craignent l'installation d'une aire d'accueil de gens du voyage, sur des terres agricoles ou trop isolées.

Pour l'instant rien n'est acté dit la CAC. La Communauté d'Agglomération du Cotentin en charge du dossier a mandaté la SAFER en mars dernier pour trouver d'éventuels terrains. C'est une obligation de la loi et dans le schéma départemental d'accueil de la Manche, un dispositif de 3 aires d’accueil temporaires est prévu dans le Cotentin :: 2 petits terrains de 2 ha sur la Côte des Isles et le Val-de-Saire et un terrain de 4 ha sur l’axe Cherbourg-en-Cotentin-Valognes.

" Qu'on arrête de prendre des terres agricoles ! "

Les collectivités ont trainé des pieds et la CAC cherche donc ailleurs. Deux zones sont donc dans le viseur des pouvoirs publics, dans le secteur de Quettehou et de La Pernelle

Et même si rien n'est acté, et que rien ne se fera contre la volonté des habitants assure la CAC, les riverains sont inquiets et notamment les agriculteurs, alors que la zone passe par des terres d'élevage. Une dizaine d'exploitants sont installés sur le secteur. C'est le cas de François Alix, exploitant à La Pernelle, membre du collectif Joulines-Le Tonquet, il s'apprête à transmettre sa ferme en janvier 2023 et craint que tout soit remis en cause.

Ils pourraient prendre des terres publiques, ce serait mieux. Mais qu'on arrête de prendre des terres agricoles On en prend pour les ronds points, les routes ! Je n'ai rien contre les gens du voyage mais là j'ai la j'ai la chance d'avoir 2 successeurs. alors qu'il n'y en a plus qui veulent s'installer. C'est aberrant.

Pour Bruno Pitrel, habitant de la Pernelle, c'est aussi la sécurité routière dans cette zone de campagne qui serait menacée, notamment sur l'axe Quettehou/Le Vast "Les accès seront compliqués pour de grosses caravanes et dangereux sur des petites routes sinueuses. On ne semble pas prendre en compte cet aspect. Il doit y avoir des zones plus appropriées. "

La CAC précise que si les exploitants n'ont pas été contactés c'est qu'ils ne sont pas concernés et que de toutes façons, rien ne se fera sans leur accord.

Au final, si aucun n'est terrain ou accord n'est trouvé, c'est le préfet qui devra trancher.