Val Thorens, première station de ski à ouvrir en Pays de Savoie

Vingt mois après, les skieurs dévalent de nouveau les pistes de Val Thorens. La station savoyarde est la première des Pays de Savoie à ouvrir son domaine, ce samedi. Ces dernières semaines, les réservations ont explosé. "Nous avons eu énormément de demandes, raconte Emilie Pajevic, de l'hôtel Altapura. On sent qu'il y a un gros engouement pour venir au ski." "On a 30 à 35 % de réservations de plus que d'habitude à la même période", abonde Claude Jay, maire des Belleville, commune dont dépend Val Thorens.

Près de 10.000 skieurs attendus

Jusqu'à 10.000 skieurs devraient profiter du domaine ce week-end, dans un protocole sanitaire strict : masque obligatoire dans les files d'attente des remontées mécaniques. "Il faut que chacun s'adapte et joue le jeu pour la sécurité de tous, dit la cheffe d'exploitation des remontées mécaniques. En espérant que ça ne génère pas de tension ni de conflit." Ce vendredi, les pisteurs ont effectué les dernières vérifications. "Il y a les panneaux, les protections sur tous les obstacles, on est prêts, explique ce pisteur. Ça fait vraiment plaisir, c'était très frustrant l'année dernière."

On a des laboratoires de tests PCR et antigéniques, on a aussi mis en place un système avec des masques et des tours de cou anti-covid. - Vincent Lalanne, directeur de l'office du tourisme

Du côté de l'office du tourisme de Val Thorens, tout a été mis en place pour accueillir les skieurs dans les meilleures conditions. "Pendant 18 mois les gens n'ont pas fait du ski de manière normale, il y a une vraie appétence à revenir au ski le plus rapidement possible, explique le directeur Vincent Lalanne. Donc on a des laboratoires de tests PCR et antigéniques. On a aussi mis en place un système avec des masques et des tours de cou anti-covid." Des précautions nécessaires, d'autant plus que le pass sanitaire pourrait s'inviter dans les stations. Il sera obligatoire pour skier si le taux d'incidence national dépasse les 200 cas pour 100.000 habitants, Jean Castex l'avait dit début novembre, lors d'un déplacement en Haute-Savoie.