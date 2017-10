Val Touraine Habitat ferme ses 6 agences ce mardi après-midi pour protester contre la baisse des APL et des loyers

Val Touraine Habitat qui gère 23.000 logements en Indre-et-Loire a voté une motion ce lundi pour dénoncer les mesures du Gouvernement visant à faire baisser les loyers dans les logements sociaux. Les 6 agences de VTH seront d'ailleurs fermées ce mardi après-midi.

Les 6 agences de Val Touraine Habitat (23.000 logements sociaux en Indre-et-Loire), ainsi que le siège du bailleur social, sont donc fermées au public ce mardi après-midi de 13h30 à 17h. Une décision prise lundi soir par le conseil d'administration de VTH qui a voté une motion pour dénoncer les mesures du Gouvernement.

Val Touraine Habitat dénonce la baisse des APL de 5 euros au 1er octobre, sans oublier une nouvelle baisse prévue au 1er janvier 2018 dans les logements sociaux (environ 50 euros d'APL en moins) associée à une baisse équivalente des loyers.

Ce qui est croquignolesque dans le monde où nous vivons c'est que nous finançons le logement social mais il augmente les loyers et nous finançons de l'autre côté les locataires les plus modestes par les APL. On dépense des deux côtés - Emmanuel Macron