Valdoie : la Maison de Jeanne accueille des jeunes mamans célibataires avec leurs enfants

La Maison de Jeanne est désormais ouverte, à Valdoie, près de Belfort. Elle a été officiellement inaugurée, ce vendredi 25 février. Six logements et une crèche ont été aménagés pour accueillir des mamans célibataires avec leurs enfants.

La Maison de Jeanne compte six appartements pour les mamans célibataires et leurs enfants.

C'est un projet de cinq ans qui vient d'aboutir, avec l'ouverture de cette Maison de Jeanne, à Valdoie. Elle a été officiellement inaugurée, ce vendredi 25 février. Six logements ont été aménagés pour accueillir des mamans célibataires avec leurs enfants.

Tout un accompagnement est mis en place pour les aider à trouver un emploi, tout s'occupant de leurs enfants. Une première maman est déjà arrivée, et une deuxième arrive, dans quelques jours. "Il ne s'agit pas forcément de femmes victimes de violences intrafamiliales, mais des jeunes femmes qui ont été confrontées à des grossesses inopinées", explique Céline Souakria, directrice et fondatrice de cette Maison de Jeanne.

Céline Souakria a porté ce projet, en mémoire de sa maman, qui était elle-même une maman célibataire. © Radio France - Jean-Michel Nagat

C'est elle qui a porté ce projet très personnel. La Maison porte d'ailleurs le nom de sa maman. "Jeanne était une maman solo, divorcée, raconte-t-elle émue. Pendant notre jeunesse, on l'a vu cumuler quatre emplois pour pouvoir nous nourrir, et ça, ça ne s'oublie pas."

Une crèche avec des horaires étendus

Tout a été pensé pour aider ces jeunes femmes à trouver un emploi stable et durable. Elles seront accompagnées et pourront rester sur place pendant deux ans. Le lieu est doté d'une crèche avec des horaires étendus. "Elle est ouverte de 6h à 22h en semaine et jusqu'à 20h le samedi, explique Alexandre Pourchet, le président de La Maison de Jeanne. Nous adaptons notre offre de service aux besoins des mamans que nous accueillons."

Alexandre Pourchet, le président de l'association, explique que la crèche "Les petits Jeannoux" est ouverte de 6h à 22h en semaine. © Radio France - Jean-Michel Nagat

Quatre personnes ont été embauchées. Une autre le sera, le mois prochain. Le bâtiment appartient au Diocèse de Belfort. Toutes les collectivités locales sont partenaires et ont participé financièrement.

Et l'association ne compte pas s'arrêter là. D'autres "Maison de Jeanne" pourraient ouvrir, dans les prochains mois, à Montbéliard, Besançon et Macon, avec l'objectif "à moyen terme" de créer une fondation.