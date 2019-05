Valençay : la Princesse Anne du Royaume-Uni rend hommage aux agents du SOE tombés lors de la seconde guerre mondiale

Valençay, Indre, Centre-Val de Loire, France

C'est le Jour J à Valençay ! Ce mardi 7 mai La commune reçoit pour la 3e fois depuis 2008 et pour la 4e fois en 27 ans, un membre de la famille royale pour rendre hommages aux 104 agents des services secrets anglais tombés en France pendant la seconde guerre Mondiale. C'est en leur honneur que le mémorial de la Section F du SOE avait été inauguré en 1991 en présence de la reine-mère (Elizabeth 1ere du nom).

Après 17 ans, sans présence d'un membre de la couronne brittanique la princesse Anne est venue une première fois en 2008 rendre hommage aux agents des services secrets brittaniques parachutés en France pour aider la Résistance brittanique et qui sont tombés sur le sol français. Les premiers agents envoyés en France avaient été parachutés dans le secteur de Valençay. C'est la 3e fois depuis 2008 que la deuxième enfant et unique fille de la reine Elizabeth 2 se rend dans la commune du Nord de l'Indre. La cérémonie a lieu à partir de 13h au mémorial de la section F situé au carrefour de Bénévent. La lecture des 104 noms des agents du SOE morts pour la France y sera effectuée avant une minute de silence et des discours d'hommage. Dès 14h, la princesse retournera au château pour une visite et une réception privées. Anne du Royaume Uni rencontrera notamment une centaine d'agents et d'informateurs du SOE survivants de la seconde guerre mondiale puis repartira pour l'Angleterre dès 16h. Ce court déplacement de 3h nécessite pourtant un très haut niveaude sécurité. Plus d'une cinquantaine de gendarmes en uniforme devraient être déployés à cette occasion.