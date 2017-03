Plus de 300 retraités manifestent à Valence, Tournon et Aubenas

Neuf organisations syndicales ont appelé les retraités à descendre dans la rue ce jeudi pour défendre leur pouvoir d’achat. C'était le cas à Valence pour la Drôme et en Ardèche, à Tournon et Aubenas. En moyenne, un retraité gagne 1200 euros par mois.

Drapeau rouge, casquette sur la tête et lunettes de soleil. Ce jeudi après-midi, 250 retraités ont manifesté à Valence entre Latour Maubourg et la préfecture. Tous sont d’accord, leur pouvoir d’achat est trop faible.

Gérard est retraité de Renault depuis sept ans. Il gagne 1200 euros par mois : "On essaye de faire des restrictions un peu de partout. On garde un peu d’argent pour manger. Pour le reste, on fait ce que l’on peut."

Même constat chez Bernadette, 65 ans. Elle travaillait dans la métallurgie. Elle s’en sort ? "Pas vraiment, les retraités aujourd’hui sont les nouveaux pauvres de demain."

Dans le cortège, de nombreux retraités vivent avec moins de 1000 euros par mois. © Radio France - Victor Vasseur

Depuis ma retraite, mes revenus ont baissé de moitié. Heureusement que ma femme est encore active (Bernard dans la manifestation de Valence)

Bernard, lui, est retraité depuis le 1er janvier. Il a vu ses revenus baisser de moitié. "Heureusement que ma femme est encore active. Car maintenant, je comprends les retraités qui n’arrivent pas à payer leur loyer."

Parmi les manifestants présents dans le cortège, certains "ne veulent pas se plaindre" de leur retraite. C'est le cas d'Albert, 90 ans : "Moi je m'inquiète pour l'avenir. Certes, j'ai mon HLM et payer les charges c'est très difficile mais ma fille part à la retraite avec 1100 euros par mois."

Ce jeudi matin, à Tournon, une trentaine de retraités avaient manifesté place Carnot. Un rassemblement s'est tenu également sur le Champ de Mars à Aubenas.