Valence : 400 sportifs pour le Championnat de France de parafootball adapté

400 footballeurs au stade Pompidou de Valence pour trois jours ! C'est le Championnat de France de parafootball adapté pour les handicapés mentaux ou psychiques. En tout, cela représente une quarantaine d'équipes venues des quatre coins du pays.

Sur le terrain, pas beaucoup de différences d'avec les matchs ordinaires. Les règles sont adaptées : il n'y a que 7 joueurs par équipe (contre 11) et des mi temps de 12 ou 14 minutes (contre 45 minutes habituellement). Il y a également deux catégories, en fonction de la lourdeur du handicap.

Je m'éclate, j'adore - Wilfrid, un joueur lyonnais

Sur le banc, à l'ombre, Wilfrid se réjouit. Il vient de Lyon et c'est son deuxième Championnat de France : "Je m'éclate, je m'amuse, j'adore, on essaye de faire ce qu'on peut." Au stade Pompidou, on est aussi un peu déçu parfois, comme Aurélie, la gardienne de l'équipe Drômoise " Méli-Mélo" : "Il y a des beaux jeux, mais on a fait un match nul et on en a perdu un."

Eliot, l'un des nombreux arbitres, est ému de pouvoir être présent : "C'est génial de voir des gens qui ont un handicap et qui ont quand même plaisir à jouer au foot, ça me touche !" L'homme, originaire d'Écosse, a reçu une formation spécifique pour arbitrer ces matchs, avec bienveillance.

On aimerait que les gens se déplacent pour venir voir - Dominique Luquet, Présidente du comité Dromardèche de sport adapté

En haut des tribunes, Dominique Luquet, la Présidente du comité Dromardèche de sport adapté. Elle scrute les terrains où se déroulent les matchs. Heureuse de la bonne tenue des Championnats, elle souhaite faire passer un message "On aimerait vraiment que les gens se déplacent pour venir voir le spectacle, les sportifs. On en sort toujours grandi !"

ÉCOUTEZ - La Présidente du comité Dromardèche de sport adapté appelle le public à venir voir le championnat Copier

Les matchs continuent tout le week-end. La finale se disputera ce dimanche 29 mai au matin, avant la remise des prix et la cérémonie de clôture. C'est le comité de Loire-Atlantique qui accueillera le Championnat l'an prochain.