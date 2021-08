Valence : 5 000 personnes manifestent contre le pass sanitaire, la mobilisation ne faiblit pas

Ce samedi 7 août, pour la quatrième semaine consécutive, plusieurs milliers de manifestants défilent à Valence pour s'opposer au pass sanitaire et à l'obligation vaccinale. Une mobilisation qui ne faiblit pas, même alors que le conseil sanitaire a validé le projet de loi jeudi dernier.

AAIls étaient environ 5 000, selon nos estimations, 3 200 selon la police, à se rassembler dans les rues de v. Aence ce samedi 7 août, pour protester contre le pass sanitaire et l'obligation vaccinale. Malgré la pluie et l'orage, la mobilisation n'a pas faibli, pour ce quatrième samedi de protestation.

Des soignants ont pris la parole au micro devant le Palais de Justice © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Le projet de loi a été validé jeudi dernier par le Conseil constitutionnel, le pass sanitaire entrera en vigueur dès lundi 9 août, dans quelques jours. Il était déjà obligatoire dans les lieux de culture et de loisir et concernera désormais les cafés, restaurants, transports longue durée (trains, avions) et les hôpitaux sauf en cas d'urgence.

Panneau aperçu dans le cortège © Radio France - Maya Baldoureaux-Fredon

Dans le cortège, les manifestants espèrent encore que leur mobilisation va faire rétropédaler le gouvernement. A 59 ans, Carole manifeste pour la première fois, et pour elle ce n'est pas trop tard : "_Il ne faut pas baisser les bras, la loi est validée, mais c'est déjà arrivé qu'on fasse marche arrière_. Là c'est les vacances, mais à la rentrée ça va être autre chose. Les gens sont déterminés." Carole est coiffeuse, et pour l'instant ses employeurs l'autorisent à venir travailler lundi, même sans pass sanitaire.

Mickaël, lui, envisage de contourner les règles, il pense que le pass sanitaire ne sera pas respecté : "Une grande partie des commerçants compte le boycotter. Moi j'ai une salle de fitness et je boycotterai le pass, je ne suis personne pour dire à un de mes clients ou un de mes employés qu'il faut qu'ils aillent se faire vacciner pour entrer. Avec ce pass je perds 50% de ma clientèle, c'est à dire que je devrais fermer mes portes. Je préfère rester ouvert, quitte à avoir une amende. C'est ce qui me fait vivre et fait vivre ma fille."